Sincerémonos: la democracia local cojea

También implica sincerarse y aceptar que la competencia electoral local no funciona en buena parte del territorio; reconocer que el asesinato de candidatos impide que se cumpla la condición democrática indispensable de elegir y ser elegido libremente. Esto es, diseñar normas excepcionales sobre quién puede participar en una elección luego de que un candidato ha sido sacado a la fuerza.

La MOE dijo que son 22 candidatos a las alcaldías amenazados, incluidos tres de Cartagena. Ni siquiera nuestra ciudad turística por excelencia garantiza elecciones libres, piedra angular del cimiento de cualquier democracia. Pero hacemos de cuenta que no. Es como jugar un partido de fútbol con un equipo de 11 y otro de ocho y, aun así, declararlo justo.

Nueve días después, el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo (Antioquia), Hernando Orley García, admirado profesor rural de 48 años, especializado en administración de empresas y educación, fue asesinado en una vereda y por tiros de escopeta. “El asesinato de nuestro candidato Orley García ratifica que las 209.000 hectáreas de cultivos de coca que facilitó @JuanManSantos activaron la guerra del narcotráfico a la política”, trinó inmediatamente su partido . No obstante, según el Observatorio Oficial de Drogas de 2018 , en Toledo no había ni cuatro hectáreas de coca sembradas.

Karina García, la candidata liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), de 32 años, abogada, asesinada con granadas y ráfagas de fusil el primero de este mes junto con su mamá, un aspirante a concejal y tres personas más, en los últimos 15 días había publicado dos videos. Denunció que le estaban tachando sus afiches de campaña, que le estaban mandando a decir que le pegarían un susto y pidió a sus contendores que no hicieran comentarios irresponsables y falsos “frente a estos grupos armados” que podían traer para ella “consecuencias fatales”.