Sobre el templo que rinde culto a Lucifer

Sobre la protección del derecho de adorar a Lucifer

Estuve leyendo su editorial sobre el templo luciferino y en mi opinión no considero justo que sea clausurado por el solo hecho de adorar a Lucifer o cualquier otro Dios o ser que no sea del agrado de los católicos, ya que estaríamos hablando de que no existe realmente la libertad de culto; sería sólo un decir que “Colombia tiene libertad de culto” y se le estaría limitando a la población en qué creer y en qué no.

Estos hechos sólo reflejan un retroceso a nivel social, remontándonos a la Edad Media con su Inquisición y demás genocidios producidos en esa época por parte de la Iglesia católica hacia cualquier persona que sea considerada hereje.

Jésica Lucero

En contra de la adoración a Lucifer y confundir bueno con malo

La razón de ser del Estado colombiano está en el cumplimiento de los fines esenciales del mismo. Para dicho cometido, el pueblo de Colombia invocó la protección de Dios en el preámbulo mismo de la Constitución, por ello no se puede, so pretexto de la libertad de cultos, aceptar un culto al enemigo del Creador, pues lo único que quiere es la destrucción de nosotros.

Con este asunto está pasando lo mismo que pasa con todo en Colombia, terminamos protegiendo y tratando con terciopelo a la maldad, la corrupción, etc., en desmedro de quienes viven correctamente... Nos da miedo, pena, vergüenza defender nuestros valores y la misma autoridad se ha pervertido, porque le da miedo dar una mala imagen. Ahora llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo.

Este país no puede ser tan hipócrita de pedir la protección de Dios y autorizar una iglesia a su enemigo, con razón estamos como estamos...

Víctor Hernández

Otro apoyo

Bastante de acuerdo con el respeto al culto de Lucifer. Estamos en un país con libertad de culto y hay que respetar las creencias de las personas.

Todos tienen un dios y no es exactamente Jesucristo. Por eso, cerrar esta iglesia crearía serias barreras y rechazo contra las personas que quieren asistir allí.

Jhoan Daniel Obando Valencia

