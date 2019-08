Sobre exportaciones

none

Ahí está la tierra y ahí está la mano de obra. Solo se requiere que el Gobierno del presidente Iván Duque decida proteger a los campesinos, no importa la orientación ideológica que posean, para que ellos puedan trabajar y, por supuesto, el Gobierno debe suministrar los recursos económicos, técnicos y herramientas para que este proyecto se materialice, y el país pueda, además de paz, ofrecer productos que constituyan la salida económica que todos esperamos.

Se me ocurre que si protegemos a los líderes sociales en las diversas regiones del país, incluyendo las más apartadas y olvidadas, Colombia tendría la mano de obra suficiente para producir no solamente aguacates y bananos, sino innumerable cantidad de productos de clima frío, templado, caliente... mejor dicho, de todos los climas. Tendríamos suficiente comida para abastecernos a escala local y nacional, y nos sobrarían muchos productos para exportar, además de la China; al Japón, Corea del Sur, Corea del Norte y tantos países que en estos momentos están demandando alimentos, ya que sus pueblos los necesitan con suma urgencia. ¡Colombia puede ser una potencia agrícola!

Si se concreta el negocio se van a exportar millones de unidades de estos dos productos básicos y en Colombia se van a generar muchos empleos. Se abriría una puerta para el mundo asiático de nuestras exportaciones. Sabemos que la economía de un país se mide por sus productos que exporta y no por la importación de bienes y servicios foráneos.