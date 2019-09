Sobre fallas y vergüenzas

none

Sin embargo, también ha quedado en claro algo positivo: los muchos que sí están comprometidos a volver la paz una realidad. Y lo justo es reconocer que, entre ellos, los primeros son los exmiembros de las Farc, desmovilizados y convertidos en partido político, que salieron a condenar la traición de sus compañeros y no se unieron a sabotear el proceso. Son más de 10.000 miembros que se apartaron de Márquez y su tropa de bandoleros. Y conforta ver que hay unos, al menos, que sí se la están jugando a fondo y a favor de la paz. Y que no están dispuestos a participar en tantas fallas y vergüenzas.

Quedó claro que los encargados de sacar adelante el proceso de paz, con tal de lograrlo, no lo blindaron y ni lo dejaron funcionando bien. La implementación del mismo ha sido muy criticada, y con razón, porque una cosa es concebir y diseñar un proceso de paz, y otra muy distinta es concretarlo y ejecutarlo de manera eficiente. Y esa ha sido la mayor falla de todas.

Quedó claro el error colosal del Gobierno nacional, que en vez de apretarse las narices y abrazar el proceso de paz y jugársela a fondo por sacarlo adelante, por el bien del país y en aras de dejar atrás uno de los episodios más brutales y sangrientos de nuestra historia, prefirió ponerse a cuestionar, dudar, vacilar y criticar, abriendo una tronera que podría desencarrilar todo el proceso. Los cuestionamientos a la JEP, orquestados por el exfiscal, no calmaron al uribismo, al que le pareció demasiado poco, y a la vez enfurecieron a los defensores del proceso, a quienes les pareció demasiado. Esa estrategia ambivalente no sirvió para nada, y sólo ayudó a deslegitimar el proceso, y les ofreció excusas a estos bandoleros para dar un portazo y tirar la toalla. Una falla imperdonable.

Es asombroso cómo un solo incidente puede poner las cosas en claro. Con el discurso de Iván Márquez, rodeado de Santrich, el Paisa, Romaña y otros bandoleros, quedó en evidencia la realidad de los involucrados y los errores de cada uno. Quedó en claro lo que ni siquiera el fracaso del plebiscito ni la debacle electoral de la FARC pudo demostrar con tanta transparencia: la derrota militar de las Farc. Porque si antes este grupo guerrillero podía argumentar que tenía un proyecto bélico, ahora es evidente que sólo tienen lemas desgastados que no inspiran a nada, y mucho menos a la acción. Después de 52 años de matar y hacer correr la sangre en el país, eso sólo sirvió para convertir a sus soldados en una partida de narcotraficantes y delincuentes comunes. Una vergüenza.