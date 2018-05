Sobre la actual penuria política

Le hice seguimiento a la campaña presidencial sin demasiada pasión. La percibí pobre de ideas, y como la expresión de una política insuficiente e ineficiente para enfrentar a los grandes desafíos de nuestros tiempos.

Para describir esta penuria, podría decir que existe hoy en la política colombiana una brecha profunda entre Silicon Valley y Washington, o sea, entre la capital de la innovación tecnológica y la capital de la política. También, a la calidad de las conversaciones que he tenido el privilegio de sostener con algunos de los empresarios más visionarios de Colombia no coincide con la calidad de la política y la visión del mundo que caracteriza a sus líderes.

Hoy, mientras quienes hacen empresa con innovación inspiran, los que hacen política decepcionan. Los primeros son capaces de mirar al futuro, los segundos están anclados al pasado. Pero esta brecha cultural es un peligro en una época en la que la respuesta a los enormes desafíos de un mundo interdependiente no puede confiarse solamente a la innovación tecnológica.

De hecho, hoy la innovación está es llamada a corregir y transcender las consecuencias de un progreso que no ha generado solamente oportunidades y mejorías, sino también desigualdades, crisis humanitarias, además que graves daños al medio ambiente. Por eso, en su libro Leading from the Emerging Future, Otto Scharmer habla de las brechas ecológicas, sociales, y cultural-espirituales que marcan nuestras realidades. De manera dramática, podríamos decir que hoy como nunca en la historia de la humanidad nuestra sobrevivencia depende de las soluciones que encontramos a nuestros desafíos. Nos tenemos que reinventar.

Por eso, la innovación hoy no puede estar solamente relegada a la tecnología. Necesitamos innovar en todos los ámbitos de nuestra existencia, porque solo un enaltecimiento de nuestro nivel de conciencia puede llevarnos a generar las transformaciones que la humanidad hoy necesita para su sobrevivencia. En otras palabras, tenemos que generar lo que Scharmer define como el “eco-sistema”, que se caracteriza por una mejor relación con el otro, con la totalidad del sistema y con uno mismo.

Es decir, hay que pasar de una cultural de la confrontación a una del diálogo. De hecho, en el diálogo y la conversación radica la posibilidad de la innovación. Estoy leyendo el libro Los Innovadores de Walter Isaacson, una historia enciclopédica de la revolución digital, en la cual el autor hace énfasis en la colaboración que se genera entre varias disciplinas y talentos reunidos en un laboratorio, como premisa para la innovación. Pienso que este principio hoy aplica también a otros ámbitos de nuestra vida, incluyendo la política. Necesitamos de laboratorios que generen nuevas conexiones, conversaciones y colaboraciones. Por eso, hoy necesitamos de líderes que sean puentes y que en el presente reconozcan ya los signos de un futuro que quiere emerger. Para poder pasar del culto al del “yo” a la conciencia de un “nosotros”.