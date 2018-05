Hace dos días recibí una noticia de los confidenciales de Semana sobre la “cláusula Petro”. El pequeño párrafo dice que quienes están comprando finca raíz en Colombia piden que les incluyan una cláusula que condiciona la compra del inmueble a que Petro no gane la Presidencia. Como el texto no decía nada más, ni tampoco citaba fuentes, asumí de inmediato que era uno de esos montajes de temporada electoral. Pero cuál sería mi sorpresa cuando, al googlear el título, encontré que, en efecto, la “noticia” estaba en la versión impresa y online de la revista.

Esta variedad de chisme disfrazado de noticia tiene varios problemas. Si la cláusula de hecho existe, la revista está en la obligación de darnos evidencia. Y por evidencia me refiero no solo a la indicación de que de hecho hay fuentes, sino a la constatación de que existen varios casos que demuestren que hay un patrón. En efecto, es noticioso que haya una parte de la población que esté alterando y condicionando su comportamiento económico a las elecciones. La base de la economía es la confianza y la ciudadanía está en el derecho de saber que esta puede estar comprometida. Pero si no hay suficiente evidencia, este párrafo no tiene razón de ser y se convierte en un chisme malintencionado que nada tiene que envidiarle a las cadenas falsas.

El periodismo sigue siendo el único contrapoder directo de la ciudadanía, y quizás el más necesario para mantener la democracia. Y aunque es verdad que a los periodistas se les exige hoy de todo: rapidez (por no decir inmediatez), profundidad, seriedad y hasta entretenimiento, también es cierto que la importancia de su servicio no permite excusas. Hay mucho de dignidad y honor en la labor periodística, pero todo se pierde en la deshonestidad o, más comúnmente, en la negligencia. Qué, quién, cómo, cuándo y dónde es lo mínimo que se le pide a cualquier noticia para ser noticia y no parecer chisme.