Sol Argentino

Se lo conoce como antropografía, y explica la importancia que damos al cuerpo y la carne o su deseo, al corazón y los ojos ayer como hoy al cerebro, y el pensamiento analógico que une el movimiento de los cuerpos celestes con la capacidad de orientarnos en un mundo incierto. Implica el renacer, vencer la oscuridad y caminar juntos con rectitud hacia la luz. Es lo que acaban de hacer los argentinos al vencer el populismo de derechas. Quizás no sea coincidencia el lugar central que el sol ocupa en su bandera.

Tales versos e imágenes provienen de un período en la historia antigua marcado por la profunda conmoción ideológica que siguió al reinado de Akenatón y su esposa Nefertiti. Su énfasis en el disfrute de la vida y el cuerpo aquí y ahora, y la igualdad entre hombres y mujeres, hizo a un lado el culto cívico del inframundo y el pesimismo ante la muerte. Luz en vez de oscuridad; vida no muerte.

De acuerdo con esta imagen arcaica de la justicia, que todavía puede verse en el dibujo del Papiro Hunefer del Museo Británico de Londres, el criterio de una vida buena no consiste en haber tenido éxito y acumulado riquezas sino en haberlo hecho de acuerdo con la verdad de nuestro corazón. Y entonces, haber alimentado al hambriento y dar techo a quien ha sido expulsado a la fuerza del suyo. En particular si se trata de un extranjero o un enemigo.