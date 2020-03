Solidaridad, el mejor antídoto

No sabemos cómo saldremos de la pandemia, pero quizá nos haga entender que la solidaridad es el valor contemporáneo. Nuestra suerte está atada a la de los otros habitantes como nunca antes y no hay más salida que medir las consecuencias de los actos personales, exigir sistemas sociales responsables y elegir a gobernantes sesudos y valientes que realmente entiendan en qué mundo viven.

Son precisamente esos programas sociales y normas laborales protectoras desarrollados por la Unión Europea, tan criticados por la imperante derecha por sus costos, los que hoy “le pueden servir a Europa de vacuna poderosa contra el tan temido resultado económico del virus: la recesión”, escribió en estos días Liz Alderman en The New York Times . Aun así están debatiendo cómo limitar los despidos masivos a consecuencia del virus.