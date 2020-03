Solidaridad forzada

La medida, ideada en reuniones principalmente entre profesionales de la salud pública, fue contestada por todos los medios y, especialmente, por todos los gremios. No obstante, tanto en Bogotá como en Medellín fue defendida por distintos políticos profesionales y funcionarios de las empresas de servicios que no veían otra salida a tal desigualdad. La solidaridad entre colombianos tuvo que forzarse, pero el agua llegó a más barrios. La cobertura de agua se triplicó, de 28,8 % de hogares que tenían agua corriente en 1951 a 69,7 % en 1985. En aquellas décadas, fueron las ciudades grandes las que jalonaron el desarrollo regulatorio: medidas de solidaridad se adoptaron más tarde a escala nacional, tentativamente en la década de 1940 y más ampliamente a partir de la década de 1960.

Más que para darnos golpes de pecho, estos dos extremos nos hablan de oportunidades para la solidaridad regulada en las semanas que llegan. En específico, nuestra desigualdad abre las puertas para la solidaridad y la responsabilidad diferencial en el logro de los objetivos colectivos. No sería la primera vez que echamos mano de las diferencias de ingresos, sueños y recursos entre nosotros. En 1929, en pleno coletazo de una crisis mundial y frente a un Estado que no tenía cómo reaccionar rápido, Bogotá recurrió a tres bancos nacionales para obtener préstamos y poder extender sus redes de agua. La ciudad se urbanizaba e industrializaba, pero a la vez se sumergía en varias crisis sanitarias. Algo muy similar sucedía en Medellín.