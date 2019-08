S.O.S. Amazonia

none

Se cree que más de 1.000 km² de floresta amazónica fueron destruidos en la primera quincena de julio, lo que representa un aumento del 68 % en relación a julio de 2018. Los expertos afirman que, en los últimos seis meses, los esquemas de fiscalización están más flexibles en el área amazónica, y que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ya no está siendo apoyado por las fuerzas nacionales vinculadas al Ministerio de Justicia y Policía Militar, reafirmando la máxima: “Manda capitán, obedece marinero”.

Noruega y Alemania deciden cortar apoyo económico al Fondo Amazonia (aproximadamente 65 millones de euros), por considerar que Brasil no está cumpliendo los compromisos asumidos para la preservación de la selva amazónica.