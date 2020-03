Repito unas palabras de un Whatsapp. “Tal vez el coronavirus vino a enseñarnos algo. A abrirnos los ojos, a despertarnos. A detener la loca cultura del consumo para enseñarnos que para ser felices no tenemos que tener lleno de sellos los pasaportes. Estar aislados no significa estar solos. Aprender a estar con nosotros mismos es los más importante. Para cambiar patrones, hábitos, necesidades”.

No me meto en problemas económicos. Es la misma economía la que ha creado este caos. China obligando a trabajar con sueldos infranumanos a miles y miles de seres humanos para producir, producir, producir. EE. UU. ni se diga: millones de esclavos del siglo XXI obligados a horarios absurdos para enriquecer las arcas de unos pocos.

Me acuerdo de esa canción cubana cuando Fidel y el Che estaban en su apogeo y lograron que Cuba dejara de ser el prostíbulo de los norteamericanos. “Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar”, y todos bailábamos al son de ese ritmo pegajoso. Años 60. Una juventud hastiada de la guerra en Vietnam, de los muertos, del imperialismo salvaje. Nacimiento del hippismo, love and peace, marihuana y abrazos.