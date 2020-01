Sucre diferente

De ahí que, en tanto no se supere ese escollo generacional de incapacidades e incompetencias aún sobreviviente, Sucre no alcanzará el estadio mínimo del desarrollo social, crecimiento económico, inclusión, proyección y dinámicas territoriales que su privilegiada geografía y múltiples recursos le deparan y su mayoría de edad le imponen y demandan.

Por tanto, la compensación debida no puede ni debe tasarse en esa falseada moneda, ni esperarla de quienes por más de medio siglo en su condición de clanes familiares y políticos constituidos para tan proditorio fin, han detentado poder, dominio y propiedad sobre el territorio, cooptado la administración y la renta pública, y subordinado al suyo particular el interés colectivo.