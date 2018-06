Suenan los clarines

Se huele en el aire, se siente en el ambiente lo que se nos viene encima. Bueno, tampoco hay que ser pitonisa para percibirlo. Ya el Electo recibió con alegría el abrazo de Judas, léase César Gaviria. La foto en que los dos se ríen, a carcajadas, simplemente da asco. El Electo le agradece de corazón “su respaldo desinteresado y el apoyo del liberalismo a su campaña. Y el traidor tuerce la boca para que no se le salgan los dientes al pronunciar la petición… “No se olvide del buen Simoncito”.

Mientras tanto, lo que queda del “Gran Partido Liberal” come callado y como perro faldero mueve el rabo para no quedarse sin las migajas de la mesa del Electo, como el pobre lázaro de la Biblia... Qué vergüenza. En otros tiempos, cuando las ideas se debatían, se defendían y hasta se moría por ellas, se hubiera levantado una manifestación en contra de Gaviria y se le hubiera arrojado por la alcantarilla de los traidores, que no solo traicionó a Humberto de la Calle, sino que despedazó el liberalismo. ¡Pero no! Ahora no pasa nada... porque todos se arriman a la mesa del banquete burocrático a ver qué galletas les tiran por debajo de la mesa.

Igual sucedió con Sergio Fajardo. Cuando su barco hacía aguas, los primeros en salir corriendo fueron las ratas que estaban más cerca de él... Hacia la madriguera de Petro, sin importarles un carajo los “ideales” que habían defendido a capa y espada. Ni los nombro, porque ya todos sabemos quiénes son... Lástima, la lealtad les duró hasta el primer obstáculo.

El Electo no solo tendrá Jefe y gabinete en la sombra, sino que tendrá a la mamá al lazo, que ya pidió una oficinita en la Casa de Nariño para “poder ayudarle al Buen Hijo con los más necesitados, esos que me daban papelitos en las campañas...”.

Ya la JEP tambalea peligrosamente. Ya siente los palos en la rueda. Ya el procurador invita a langosta con alcachofas (¿serias intenciones asesinas?) para ir armando los ingredientes de otros menús más privados. Los invitados fueron variopintos… Santistas, duque-uribistas, las altas cortes, la JEP, pero todos sabemos que “no existe almuerzo gratis”.

Me pregunto quién reemplazará a Mariana Garcés Córdoba, la mejor ministra de Cultura que hemos tenido desde hace muchos años... Sería patético que la cultura volviera a ser la cenicienta del paseo y nombraran a cualquier quema-libros o al mismo Simoncito, que no sabe leer. Y también reflexiono sobre la mudez súbita de la vicepresidente electa que hasta ahora no la han dejado decir ni mu... Ella siempre tan locuaz y famosa por alargarse en sus monólogos indefinidamente. Lo único que se sabe es que quiere que la llamen “vicepresidente”, con “e”, y, sin embargo, no se pronunció contra la guachada y los insultos a Claudia López. ¿Será machista? A lo mejor… ya fue ministro de Defensa y aprendió a decir “Firrrrr”.

“Juzgando por los síntomas que tiene el animal, el perro está con rabia o no lo está”, como se canta en la zarzuela. Para mí, y no soy veterinario, así, con “o” para estar acorde con la moda, los síntomas no son buenos.

Dios quiera que el Electo se ponga las pilas, se lave la cara, se espabile, ponga distancias. Ya la manipulación empezó a hacer pus... y la infección, si no se ataca a tiempo, ¡produce gangrena!