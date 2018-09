Sueños cumplidos pero...

Alfredo Morelos tiene 22 años. Nació en Cereté, Córdoba. Siempre soñó con vestir los colores de la selección Colombia. Salir por ese túnel mítico que separa el camerino de la cancha y representar a su país será un anhelo cumplido esta semana. Lo que nunca imaginó es que para lograrlo tendría que ir a Escocia, al Rangers, uno de los dos clubes más importantes de ese país, el de los protestantes, los rivales de los católicos de los Celtics.

Pues allá Morelos ha marcado 24 goles en 52 partidos. Esta temporada arrancó de manera inmejorable, lleva seis tantos en nueve juegos. Su llamado a la selección es más que merecido, como lo es el de los otros trece jugadores que fueron convocados por primera vez y seguramente debutarán en los juegos ante Argentina y Venezuela. De la misma manera Arturo Reyes, un laborioso samario de 49 años que había estado al frente en su mayoría de equipos de la B y ahora es el entrenador de las selecciones menores del país, ha recibido el honor de ser el encargado de dirigir al equipo absoluto en estos partidos. En palabras de él en la radio, “una bendición”, todos los técnicos del mundo quisieran dirigir al equipo representativo de su país aunque sea una vez. A Reyes le van a dar su palomita. Buenísimo para todos ellos. Los sueños se cumplen cuando se trabaja para cumplirlos. No hay imposibles. El que persevera alcanza. Lástima que sirva de poco.

Ellos, como debe ser, se jugarán la vida en cada minuto, pero más allá de mostrarse ante el país futbolístico, de llenar un requisito indispensable para una futura venta a un mejor equipo, como lo es el hecho de haber sido convocados aunque sea una vez a la selección y de dejarle alguna información al técnico que asuma en propiedad la dirección técnica del equipo de todos, estos partidos no servirán de nada. Ah, olvidaba lo más importante: a la Federación le llegará una buena cantidad de dinero por la realización de estos juegos. El dinero por delante siempre.

Lo cierto es que mientras Colombia y Argentina afrontarán esta doble jornada de amistosos con técnicos interinos, al otro lado del mundo comenzará la liga europea de naciones. Allá decidieron aprovechar estas jornadas para competir en serio. Todos los equipos importantes tienen ya a sus entrenadores, incluso los que terminaron su relación contractual después del mundial. Es el caso de España, que se enfrentará a Inglaterra. Allá todos tienen claro su plan para los siguientes años y lo comenzarán a ejecutar esta semana.

Después llega la hora de los mundiales, sacan a los suramericanos en las primeras de cambio y nos preguntamos la razón. En estos pequeños detalles está la explicación. Los mundiales se juegan todos los días. No hay lugar para la improvisación. Lo de no tener técnico en propiedad no tiene presentación y nada tiene que ver con esperar a Pékerman y su informe ni tontería alguna. Esta era una decisión que no daba espera. Estamos improvisando.