¡Supercorte dinamizará la justicia!

La propuesta del candidato presidencial Iván Duque de proponer al Congreso de la República la creación de una supercorte, para dinamizar y moralizar la administración de justicia, ha sido de muy buen recibo por la mayoría de los colombianos y los abogados que litigan bajo las normas jurídicas y legales.

Tenemos que aceptar que todo lo que se haga para moralizar y dinamizar el aparato judicial de nuestro país —siempre y cuando no vaya en contra de las normas legales y constitucionales es bienvenido, no podemos continuar con un sistema judicial tan seriamente cuestionado, donde el ciudadano prefiere acudir a medios ilícitos para dirimir las causas judiciales, puesto que no tiene confianza en la “justicia legalmente establecida”.

La existencia de seis cortes con diferentes salas para lo único que ha servido es parir burocracia, entorpecer la buena marcha de la administración de justicia, fortalecer los carteles de la toga y nombrar magistrados auxiliares y demás funcionarios a diestra y siniestra, para pagar favores políticos.

Existen casos de magistrados auxiliares que para jubilarse como tal han acudido al padrinazgo de un magistrado titular que los nombra por unos meses y de esta forma salir a disfrutar de una pensión de jubilación inmerecida.

Es increíble que al interior del Palacio de Justicia, donde debe reinar la armonía y la majestad jurisprudencial, se esté acudiendo a dar golpes bajos a los ciudadanos para que, mediante procesos judiciales que muchas veces tardan 20 o más años, finalmente caigan en los estertores de los negociados ilícitos, donde aparecen abogados corruptos litigantes y magistrados deshonestos titulares de los procesos.

Son cientos los expedientes que se engavetan en convenio con abogados y magistrados corruptos, con el fin de buscar la prescripción por vencimiento de términos, como lo que hemos visto en los últimos años y meses, para favorecer muy especialmente a los pillos y ladrones de cuello blanco, que viven robándose el país, como en el caso de Interbolsa, Reficar, Odebrecht, entre otros.

La iniciativa de crear una supercorte, en lugar de seis, que existen en la actualidad, con más de 30 magistrados, con salarios estrafalarios y, lo más grave, con funciones que muchas veces son duales, con grave consecuencia para la administración de justicia, es bienvenida, siempre y cuando los magistrados que la integren no dependan del Congreso de la República.

Considero muy acertada la propuesta del doctor Iván Duque, candidato de centro derecha, liderado por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en el sentido de tramitar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que crea la supercorte.

Desde luego, tal iniciativa no dejará de tener sus detractores y opositores, puesto que tiene su origen en el partido del Centro Democrático, sin embargo, expertos consultados en el tema y que están lejos del mundanal ruido político la consideran viable.

Esperamos confiados que tan magnífica iniciativa sea acogida por los estudiosos del derecho, puesto que solo con ellos y con funcionarios probos de la nueva supercorte la justicia en nuestro país podrá recobrar su rumbo de ser pronta y cumplida, y que los miles de procesos que se encuentran durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles polvorientos de juzgados y tribunales continúen su curso normal, dentro de los parámetros legales y jurídicos.

Si se hace una evaluación de cuántos procesos se encuentran engavetados gracias a las argucias de abogados y magistrados corruptos, el país se quedará más que perplejo, nos daríamos cuenta de todos los horrores que se cometen con fallos judiciales, que muchas veces se lubrican de acuerdo al mejor postor, llevándose por delante a ciudadanos inocentes.

