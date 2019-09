¿Superfinanciera ciega, sorda y muda?

none

Los bancos en Colombia no cumplen los mínimos de solvencia exigidos por Basilea III, pero la Superfinanciera les ha dado plazo hasta el año 2024. Además, ha pasado de agache y sin objetar en lo mas mínimo el Decreto 1385 del año 2015, que permite los autopréstamos con los ahorros de pensiones privadas que administran las AFP, y ha justificado el Decreto 1486 de 2018, que permite que Luis Carlos Sarmiento le compre y le venda acciones a su propia AFP Porvenir. ¿Es el buen Gobierno Corporativo solo una fachada?

Hasta la fecha la Superfinanciera no ha impuesto sanciones por las flagrantes violaciones al Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y que fueron evidenciadas por el fallecido Jorge Enrique Pizano en el manejo de recursos en Ruta del Sol Dos por intermedio de Corficolombiana y Banco de Bogotá ¿Por que?

Las siete sanciones sobre el caso Navelena, resueltas en apelación el pasado 21 de agosto, recaen solo sobre mandos medios sin tocar a la Junta Directiva, cuyos miembros sí fueron sacionados hace meses por la Procuraduría General de la Nación. ¿Por que un ente no especializado como la Procuraduría sí ve las conductas sancionables de la Junta Directiva, mientras un ente especializado como Superfinanciera no las ve ?