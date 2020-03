Precisiones históricas aparte, hay que tomar las palabras de la ministra como lo que son: confirma el gobierno de Duque a través suyo (y si no es así que la desmienta) que no es prioritario garantizar el ejercicio de actividades políticas contrarias a su pensamiento. O como mínimo alternativas.

Olvida la humanitaria funcionaria que detrás de las muertes de líderes sociales hay una larga historia que no se puede equiparar con la del crimen común. Hasta donde sabemos, el Estado no roba y mata a los que cargan con prendas valiosas. En el caso de los asesinatos de líderes sociales, por el contrario, su complicidad es diferente.

La comparación carece de presentación alguna, pero eso no es nuevo en la ministra. En esta oportunidad, para empeorarlo todo, su soberbia actitud fue asumida en Putumayo, durante un evento para la defensa de la vida de los líderes sociales (no me malinterpreten, todas las vidas valen lo mismo, pero sus muertos vengo a ofender).