También el Estado debe tomarse la temperatura

Nadie tiene respuestas fáciles ante el enorme problema. Por eso se requiere transparencia y debate. No se arreglan las cosas pretendiendo que nuestra red de seguridad social cubre a todos los vulnerables y no está ya llena de venas rotas. Tampoco haciendo de cuenta que un crédito bancario para pagar nómina, como el que ofrecen, salvará a empresas pequeñas y medianas, luego de un cierre de tres meses.

Un estudio de las universidades EIA de Medellín y Rosario de Bogotá dice que cinco millones de trabajadores formales y 9,8 millones de informales no pueden teletrabajar. Sus ingresos caen en esta pausa si es que no bajan a cero. Y dice que recibe algún subsidio oficial apenas una de cada cinco familias que dependen de la economía informal.

De la mitigación del impacto social sabemos aún menos. Dice el ICBF que “se fortalecerá la canasta familiar para que no haya desnutrición infantil”, pero no revela a cuántos niños de los 11 millones que estudian realmente les llegará la nutrición que ya no reciben en la escuela. Un niño se muere de desnutrición en Colombia cada día. ¿Cuánto empeorará?

Nos dicen que compraron kits para 50.000 pruebas, pero no dicen dónde los van a repartir o con qué criterio. Anuncia el ministro de Salud, orgulloso con razón, que consiguieron comprar 1.500 respiradores en un mercado mundial desabastecido, pero no sabemos de dónde vienen, ni cuándo llegan, ni a qué precio compramos, ni cómo se van a distribuir, ni cómo es el plan de respuesta hospitalaria al eventual crecimiento de casos.