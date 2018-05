Tecnología o finanzas

A propósito de la necesaria transformación digital de las organizaciones (Estados, empresas o cualquier organización con ánimo o sin ánimo de lucro), una de los principales desafíos que afrontan los directores, gerentes, vicepresidentes financieros o cómo se les conoce por su acrónimo en inglés CFO (Chief Financial Officer) hoy día es el de cómo financiar dicha transformación. Más allá de cómo financiarla, un desafío que debe resolverse es si las organizaciones cuentan con información financiera y no financiera para la toma de decisiones estratégicas. Es como el desafío del huevo o la gallina. Sino cuento con información financiera y no financiera relevante, completa y en tiempo real, seguramente no podremos resolver cómo financiar una transformación digital en las organizaciones

En efecto, hoy día nos enfrentamos a un mundo con muchas tendencias digitales. Es mejor abarcar un mercado sin fronteras a uno que simplemente está cautivo pero con muchas ambiciones que podrían ser cubiertas por los competidores. Lograr que los productos o servicios que las organizaciones ofrecen en un mercado sean relevantes y cubran sus necesidades será el desafío que las compañías deberán, sin duda, cubrir. La transformación digital es una herramienta para poder cubrir esos desafíos. La necesidad imperiosa de tener información relevante de los mercados, vuelca en gran proporción las decisiones estratégicas de las organizaciones. Acá es donde realmente se necesita contar con herramientas predictivas de primer nivel. Cómo financiarlo dependerá de qué tan buena salud financiera tenga la organización.

Es cierto que son muchos los desafíos a los que se enfrentan los CFOs hoy día. No solo con lidiar con la estructura de capital ideal de las compañías es a lo que se enfrentan estos profesionales. Controlar y administrar el corto plazo, es uno de los grandes consumidores de atención. De acuerdo con el más reciente estudio hecho por EY en Latinoamérica, 9 de cada 10 CFOs invierte más del 95% de su tiempo, en la administración de la caja de la compañía (efectivo y equivalentes de efectivo). Esto parece lógico, pues negocio que no cuide su efectivo o que no tenga efectivo es un negocio que seguramente caerá o ley de reestructuración o antes por el contrario será el manifiesto de un fracaso y consecuentemente se liquidará. Pero ¿Es realmente la ausencia de caja o la ausencia de control de la caja lo que hace que las compañías se quiebren? La respuesta es que las empresas se quiebran o inicia su proceso de fracaso cuando no toman decisiones estratégicas en momentos en los que gozan de abundancia financiera. Ejemplos hay muchos en el mundo, sino acordémonos de Blockbuster.

El asunto importante es entonces contar con información financiera relevante, completa y en tiempo real. Si con ello se cuenta, entonces la organización podrá tomar las mejores decisiones, incluso cuando piensa en una necesaria renovación o transformación a la era digital. Así las cosas, es necesario que antes de pensar en tecnología de punta se analice si el área financiera de las compañías cuenta con las herramientas necesarias de cara a la toma de decisiones. Para ello es necesario que el CFO demuestre a la junta directiva que las inversiones en tecnología y en consultoría, deberían tener su génesis en su área. Vender la idea de contar con información financiera precisa y en tiempo real, conllevará a facilitar la toma de decisiones estratégicas de la organización. Con ello, el CFO dejará de ser el negativo del grupo a ser estratégico pero sobretodo cuidando no solo el corto plazo sino el mediano y largo plazo. Así es como un CFO podrá ser más estratégico. Cuando las finanzas funcionan bien los negocios funcionan bien.