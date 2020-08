Temas varios…

No suelo escribir sobre muchos asuntos en una columna, pero hoy con el permiso de los lectores me tomaré esa licencia toda vez que hay varios temas que no quiero dejar en el tintero. Como todo en este país, unos buenos y otros no tan buenos.

1. He leído con detenimiento el blog de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez (https://martaluciaresponde.com/). Me ha parecido un claro ejemplo de transparencia que, hasta ahora, ningún político ha tenido. Contesta todas las preguntas por incómodas que sean y que, además, son bastante fuertes. Entiendo que ella tiene muchos detractores de oficio a los que les recomiendo, si es que les interesa conocer la verdad sobre la vida de la vicepresidenta, que se tomen el tiempo de visitar el blog. He sido algunas veces un fuerte crítico de la doctora Ramírez, pero reconozco que este ejercicio de ética me ha parecido muy serio e interesante. Ella ha sido realmente una gran servidora pública, con más aciertos que errores, los que en épocas de redes le cobran como si fuera una delincuente. Por eso este ejercicio resulta realmente importante, porque la opinión pública, y aun algunos funcionarios, se han limitado a los 280 caracteres que permite Twitter. Muy bien por la señora vicepresidenta.

2. La crisis generada por la renuncia de todos los miembros de la junta directiva de EPM debe preocuparnos a todos. No es un asunto de baja monta para Colombia. Si la represa de Hidroituango no empieza a funcionar en 2022, el país se podría ver enfrentado a una crisis energética porque dependemos de este proyecto. Entiendo las razones que ha expuesto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para haber demandado a constructores, interventores y aseguradores por más de $9,9 billones. Sé que esa decisión no tenía que pasar por la junta, pero nada se hubiera perdido. Ojalá esta aventura no le salga mal al alcalde, porque si eso le sale mal a él, nos sale pésimo a todos. Lamentable que EPM se vea enredada en las desavenencias entre el alcalde y la junta. Tan grave es esto, que la calificadora Fitch Ratings anunció la disminución de la calificación grado de inversión a escala internacional de EPM a “BBB-” y manifestó que la perspectiva se mantiene en observación negativa por indebida injerencia de la Alcaldía en la empresa. En la nueva junta hay gente con experiencia en el sector privado y excelentes abogados que serán fundamentales.

3. Acaba ya su período como defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret. Sale con el reconocimiento de los colombianos. Un funcionario ejemplar y dedicado. Se recorrió el país de norte a sur y de oriente a occidente. Podría ser de lejos el mejor o uno de los mejores defensores del Pueblo. Sus trabajos y alertas sobre el asesinato de los líderes sociales, los migrantes, los campesinos, los indígenas y los niños, entre otros, siempre fueron oportunas y serias. Ojalá quien lo suceda siga las mismas pautas de Negret, quien dejó la vara alta. ¡Gracias!