No se ha posesionado el presidente electo, Iván Duque Márquez, y ya lo empiezan a encasillar sobre su modelo de gobierno, cuestionan los ministros designados, sus perfiles y sus capacidades. Y la verdad es que hay que darle tiempo al tiempo, hay que dejar que se posesione y defina con claridad qué va a hacer en distintos temas fundamentales para el país.

Primero se estrenará un nuevo Estatuto de Oposición para aquellos partidos que se declaren en oposición al Gobierno, y aunque cada partido tendrá su vocero, pareciera que aquellos segundos en las elecciones presidenciales, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, que irán al Senado y la Cámara, respectivamente, liderarán gran parte del proceso. Y es que el Estatuto da nuevas garantías: financiación, acceso a medios, réplicas, puestos en mesas directivas y fijación de orden del día tres veces al año. No será fácil, pero conociendo el talante de Gustavo Petro, usará su caudal electoral no solo en el Congreso, sino con protestas o movilizaciones sociales en distintos sectores y regiones. No se ha posesionado y ya la oposición ha llamado a una primera protesta el 7 de agosto, durante la posesión presidencial. A la que salió el ministro de Defensa entrante manifestando la necesidad de regular las protestas, por lo que fue criticado. Han creado una coalición, Bancada por la Paz, nombre válido para continuar con un proceso y un deseo por la paz de los colombianos, acuerdos de los que Iván Duque manifestó que renegociará. Habrá que esperar, pero ya la oposición empezó.

La especulación sobre su manera de gobernar ha permitido ver que el modelo de gobierno tendrá más presencia regional. Muchos cuestionan si seguirá el modelo de Uribe de mayor diálogo y menos centralista, y es que ante lo sucedido durante la campaña y los resultados electorales la gente está pidiendo más presencia en las regiones. De ahí los “Talleres Construyendo País”, donde desarrollará su tarea social y cultural, que complementará con el “Diálogo Social Empresarial”.

Se cuestionan los perfiles de los designados en algunas carteras y habrá que esperar a ver cómo actuarán, aunque en algunos sectores claramente entrarán algunos sin experiencia. Eso puede ser positivo, pues habrá una visión más fresca y nueva en esos sectores. En general, no será una tarea fácil; el Gobierno entrante recibe un país polarizado en lo político, en lo social y aun en lo económico. Las brechas han crecido y de ahí la importancia de sus ejes: emprendimiento y equidad. Son muchos los retos en los que el diálogo y la concertación serán fundamentales. Hay temas, como la renegociación de la paz y las reformas: justicia, salud, pensiones, educación y tributaria, que son esenciales. E igualmente es importante reflexionar en torno a su posición sobre los LGBTI.

Lo único claro es que es un nuevo presidente, con un nuevo estilo, con distintas posiciones sobre el país y con diferentes soluciones. No es Santos, no es Uribe tampoco. Es una persona joven con una esposa joven, profesional y trabajadora que asumirá un nuevo papel como primera dama en el desarrollo de programas sociales y culturales. Por ahora paciencia y hay que darle un compás de espera, démosle tiempo al tiempo para que inicie su gestión.