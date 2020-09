El 8 de Septiembre Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko atestiguó ante la JEP que las FARC no habían reclutado menores de edad. Si existen fotos, videos, documentos y testimonios que claramente muestran y afirman otra cosa. ¿Cuál es la razón de no aceptar un hecho tan evidente?

Sobre el asunto Timochenko afirmó claramente que lo que no vacilaría en “narrar con total transparencia” todo lo que había sucedido, pero le mintió al país, además afirmó que no se presentaron abortos forzados y que no hubo violaciones; según lo que afirmó en su testimonio, todas las victimas mienten.

Desde su fundación en el año de 1964, las Farc comenzaron el reclutamiento de niños, existen varios testimonios, algunos de ellos publicados por El Espectador. En Norte de Santander durante el año 1973 "Me dieron un uniforme verde y me lo tenía que poner todos los días, me dieron cinco granadas, un fusil y una pistola con proyectiles, yo recibí entrenamiento para disparar, “me obligaban a dormir con el comandante alias Cruz”. Esto lo relató quien fuera conocida como alias Karina. Otra mujer describe lo que vivió de la siguiente manera, “Era obligada a limpiar plataneras y hacer trincheras, estaba sometida a unos horarios terribles, me levantaba a las tres de la mañana para asistir a entrenamiento militar. Lo más traumático para mí fue que a los 15 días de estar allá vi el fusilamiento de una muchacha guerrillera de nombre Gloria de tan solo 14 años, esto no lo podré olvidar”. Henry Castellanos alias Romaña fue otra de las víctimas. También Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, quien a los 17 años fue reclutado.

También tenían un grupo elite conformado por menores de edad, entre los 8 y 16 años llamado los Pisa Suave cuyo fin consistía en debilitar y aniquilar psicológicamente a la fuerza pública por medio del asesinato, según relato de alias Duver, quien se entregó a la sexta división del ejército.

Puede ser que las FARC por un tiempo logren no cumplir con la JEP, pero el movimiento político lo sentirá bastante, pues en lugar de pagar sus penas, sus líderes están optando por un camino largo para el hoy movimiento político, lo cual da entender que hicieron la paz por cuanto no veían que pudieran triunfar, además que vieron de cerca lo que sucedió en Venezuela y optaron por cambiar de estrategia para intentar lograr el poder. Pero como están las cosas no lo van a lograr nunca. De otro lado, se percibe que firmaron por cuanto ya se sentían viejos, cansados y querían terminar sus días cerca de sus seres queridos. Es decir, los tales ideales parece que no existen, o peor aún, nunca existieron.

Si esos eventos sucedieron a espaldas de Timochencko, en su larga carrera de pertenencia a ese grupo guerrillero y no se percató, quiere decir que llegó al puesto más alto en la organización sin conocerla de verdad, o no llenaba los requisitos necesarios para ocupar el cargo. (¿Seria que tenía palanca?) El alias de Timochenko parece que lo acompañará hasta la tumba, pues decidió nunca ser Londoño.