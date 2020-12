Tola y Maruja arman el pesebre en la Casa de Nariño

Los desayunos diciembrinos del presidente Duque son de respeto porque se traga lo que le dé tiro: obispo, asadura, tripas de gallina, pelanga... y requinta con natilla.

Quedó tan lleno que hizo siesta y nos tocó dispertalo pa que ayudara armar el pesebre, que este año de austeridá será en vivo, con la participación de sus amiguis... porque Iván será lo que sea, pero buen amigo sí es: metió de magistrada una compañera de kínder.

El Niño Jesús será el consejero presidencial pa la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, que es zarco y mono, y nacerá sobre la paja que habla Duque en televisión.

La Virgen será María del Rosario Guerra, que pasó por la política sin rompese ni manchase. Y san José estará encarnao por el agüelo del retor de la Sergio Arboleda.

Gracias a las hamburguesas y las gaseosas, Ivancito tiene la contestura pa ser el buey, y la burra sería una senadora del Centro Democrático, pero no la que diga Uribe sino que la descogerían por concurso.

Tiene que ser un pesebre grande, pues la distancia social entre los Reyes Magos y la Sagrada Familia se chupa dos metros del pesebre. El problema es que Claudia López alvirtió que los pesebres grandes pagan predial.

Lago no le pusimos porque el agua ya está cotizando en la Bolsa de Nueva Yor, pero le hicimos un tunelcito, que ya Ivancho inaguró con una berrionda placa de agradecimiento más grande que el túnel.

Pastores de Belén tampoco le pusimos pa evitar aglomeraciones cuando vienen adorar al Niño, o que de pronto el hijuemadre coronviros mute en la oveja arisca y el cordero manso.

El Niño no nacerá en un portal sino en una de las carpas que repartió el Gobierno en Providencia, y los camellos serán yeguas criollas con jorobas de silicona.

Estará el diretor de la DIAN pa cobrale a san José el impuesto de ganancias ocasionales por el incienso, la mirra y el oro. Y el ministro Jolmes verificará si el oro es de mina legal.

Los papeles de los Reyes se los daremos a la oposición, pa que Petro haga de Melchor, Tavo Bolívar de Gaspar y Benedetti de Basaltar... va saltar a otro partido.

También invitamos un delegao de Sayco pa que cobre las regalías cuando los ángeles entonen: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a TODOS los hombres, porque los de buena voluntá son poquiticos!

El zagalillo Jasancito Nasar quiere que en el intermedio de la Novena el buey hable de prevención y ación y haga entrevistas a personalidades de la Navidá, como san Alejo, inventor del cuarto donde se guarda el pesebre, o san Prepucio, que le hizo la circuncisión al Niño.

Nos preocupa que todavía no tenemos la licencia ambiental pa trazar el caminito de aserrín sobre el papel encerao, y que la OMS nos certifique si el aleteo de los ángeles puede regar el viros.

Mientras armábamos el pesebre, Ivancito escribió la carta pal Niño Jesús, que empieza divina: Querido Niño, este año me he manejado súper, lo único malvado que hice fue reencauchar a Néstor Humberto...

... He sido un niño muy obediente, pero no le hice caso a mi apá con su populismo de la semana laboral de 40 horas, lo que me obligaría a salir por televisión también los sábados por la mañana pa entretener a los trabajadores.

Grafitis: ¿La gordura de Papá Noel será comorbilidad?

Ñapa: Berrionditos, porfa no nos visiten en diciembre. Y que gracias.

