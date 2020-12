Con todas las medidas de biseguridá Tola y yo viajamos al Ubérrimo al desayuno de Uribe con los tres Reyes Magos: Fua, Ales y Arturo, majestades del reino de “Charlandia”.

Los reyes Fua y Arturo llegaron de corona y el rey Ales de cachucha. Arturo trajo de regalo mirra, que es una gomorresina que los antiguos usaban como bálsamo y que está en promoción en las tiendas Olímpica.

Ales se encargó del incienso, o sea la lisonja: echale flores a Uribe, y Fua trajo el oro que se necesita pa sufragar los gastos de la campaña “Ojo con el 22”.

Uribe estaba güete porque creyó que los tres Reyes venían adorar al niño Tomás, pero se le cayó el carriel cuando el rey Fua proclamó a su hijo Ales como el Enviao.

Nosotras, encargadas del desayuno, añoramos que en vez de incienso, mirra y oro, estos reyes mágicos hubieran traído butifarra, ñame y suero costeño.

La reunión iba muy cordial hasta que el rey Fua propuso que su heredero fuera el candidato de la derecha, entonces Álvaro le sacó en cara que Ales tiene rabo de paja.

El rey Fua no se quedó callao y le recordó a Uribe que Tomasito también tiene su rabito, entonces Tola me llamó aparte y me dijo: Vámonos Maruja que esto va pa largo porque están negociando un paisa y un turco.

Llegamos a la cocina y estaba Tomasito entretenido haciendo manillas y lo felicitamos por su candidatura presidencial y por esa jefa de campaña tan titina que se consiguió: Viqui Dávila.

No va ser fácil, tías —dijo Tomasito mientras empezaba a tejer otra manilla—, ese corroncho Char tiene más billuyo que nosotros y es más populista que mi apá.

Ole Tomasín —le dijo Tola—, vimos en la revista Semana que opinates sobre rebajar la jornada laboral y aumentar el salario mínimo. ¿Ya lo hicites con tus trabajadores o es pura carreta?

Tías, la idea de que opine de todo es de mi madrina Viqui —dijo Tomasito—, que ya se está volviendo intensa: ayer me preguntó qué opino del ron de vinola y de la piña madura.

Bueno Tomás, ¿y qué opinás de que las Far haigan entregao el oro? —metí la cucharada. A ver, tía, aí están pintaos esos bandidos: entregan el oro pero esconden el incienso y la mirra.

Cuando volvimos a la reunión “para-Olímpica”, Uribe estaba diciendo: Ojo con la vacuna en el 22, porque si empiezan con los viejitos nos coge ventaja el Partido Conservador.

Ole Álvaro —dijo Tola—, ¿es cierto que Ivancho no compró ninguna vacuna? Nuuu, hijita, esas son fei nius de Petro: el Gobierno sí la compró, pero fiada.

Claro hijitas que vamos a tener problemas políticos con la marca de la vacuna: el doctor Alejandro Ordóñez dijo que Moderna no, que prefiere la marca Medioevo. Y Antonio Navarro Guol pidió que Pfizer tampoco, que compremos una que se pueda pronunciar.

En estas y las otras nos cogió la hora de la Novena de Aguinaldos, que en Palacio de Nari se reza así: Oh paciencia suma, pueblo colombiano, que a infantil Ivancho te resignas calmo.

Grafitis: A Duque le dicen el Beethoven del clamor del pueblo: oídos sordos.

Ñapa: Lo único que estrenarán los pobres en esta Navidad será la nueva cepa del coronavirus.

Ñapita: El representante de los trabajadores en la mesa de concertación del salario mínimo no pudo asistir porque no tenía para el pasaje del Transmilenio.

Reñapa: ¿Vieron el video de Claudia López dándole picos a su pareja Angélica? ¡Qué asco ver gente feliz!

Payola: Berrionditos, que tengan una Navidá en paz, sin pólvora y ¡sin visitas!