Tola y Maruja consuelan a la vicepresidenta por su tragedia familiar

Hoy vino a desayunar Paloma Valencia pa celebrar que la metieron al Consejo Nacional de Paz, y le servimos su plato preferido: paloma en escabeche con trizas del acuerdo.

Te somos francas, Palomita -le dijo Tola sirviéndole el cacao-: nos sorprendió tu desinación en ese cargo porque siempre te vimos como una mujer de armas tomar.

Y así era, tías -dijo Paloma soplando pa infriar la bebida-, pero la cuarentena me puso a reflexionar y me volví pacifista, aunque asintomática. Mejor dicho: me reinventé.

¿O sea que ya no querés acabar con la JEP? -pregunté incrédula. Ni riesgos tías, ese tribunal es muy valioso, y Dios quiera que algún día esté dirigido por algún prohombre o promujer uribista.

¿Entonces ya no va más tu propuesta de dividir el departamento del Cauca en dos partes, un pedazo pa los blancos y un pedacito pa los indios? Nuu, qué tal -esclamó Paloma-, no vamos a negriar a mis indios.

Uy, pero estás inrreconocible Palomita -dijo Tola-, el que te oiga creerá que te desvirolates del todo. La pandemia me cambió, tías, ya no soy la basilisca que se merecía el remoquete de Paloma Violencia.

Y no fui yo sola, tías, la cuarentena nos trasformó a varios del uribismo: María Fernanda Cabal se volvió muy espiritual y quiere integrar la Comisión de Restitución de Tierras.

Otro que se reinventó en el encierro fue Ernesto Macías, y se propuso terminar el bachillerato. Y Abelardo de la Espriella me contó que donó las regalías de sus discos a Noticias Uno.

La peste también obró un milagro en la conciencia del doctor Fernando Londoño y Hoyos, y dizque tiene planeado devolver las acciones de Invercolsa en la próxima pandemia.

En esas llegó la vice Marta Lucía muy aburrida y se sentó en un rincón haciendo pucheros. Tola le ofreció una tisana de paico y le preguntó que qué tenía, pero Martica se emperró a chillar.

Pero qué te pasa, mujer -insistió Tola-, ¿Volvites a salir en Matarife? ¿Se te apareció el fantasma de Memo? ¿Soñates con Mancuso? Pero Martica no soltaba prenda y más berriaba.

¡Una tragedia familiar! -estalló Martica-. Ay tías, estoy salada: unos maldingos periodistas escarbaron y toparon que mi hermanito, el atenido, estuvo preso por narco. ¡Buu!

No fregués ole, contá bien. Mi hermanito consiguió dos mulas que llevaran a Mayami heroína empacada en condones. ¡Y yo que siempre me opuse al uso del condón! ¡Buu!

No te pensionés Martica, aquí no existe el delito de sangre, ni siquiera pal hijo de Jorge 40 -dijo Paloma. Pero lo que me están cobrando es que nunca le conté a mis votantes. ¡Buu!

¿Y antes de ser su fórmula presidencial le contates a Duque de tu relación con la mafia? Claro que yes, tía. ¿Y él qué cara te puso? Me presentó al Ñeñe.

Ole Martica, ¿y vos no sospechates que los ociosos periodistas te tenían ese embuchao? Yo sí me la güelí porque últimamente invoco a la Virgen de Fátima y me manda a buzón.

No sé qué hacer, tías, ¿renuncio? Ni se le ocurra, Martica, no sea boba, aquí el funcionario que renuncia es porque ya tiene otro puesto. Espere tantico que en este gobierno todavía falta pa que lleguemos al pico de escándalos.

Grafitis: “A este paso, el único colombiano sin relación con mafiosos va a ser Uribe”.

Ñapa: El fiscal general le puso el ojo a Fajardo. Ja, no está ni tibio...

Ñapita: Tumbaron la estatua de Marta Lucía.