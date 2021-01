Tola y Maruja consuelan al presidente tras la muerte de Carlos Holmes Trujillo

Primera vez que el presidente Duque no quiso desayunar: No me pasa bocao, tías, la muerte del ministro Holmes me tiene achantao, y pa completar dije que “lo querí”.

No le pare bolas a eso, Ivancito: el que tiene boca se inquivoca —lo consoló Tola mientras le servía caldo de costilla con papa pastusa, pero Iván ni lo determinó.

Tiene que estar muy triste este berriondito pa despreciar esta sabrosura —dije yo migándole cilantro al plato, pero Ivancho miró pa otro lao, más aburrido que un mico en un bonsái.

La gente tiene que entender que sumercé se enredó porque lleva un poco de años hablando inglés y se le está olvidando el español, y que quizá quiso decir “quise” —lo animó Tola.

Pa mí es tema superao, Iván —apoyé yo—. Eh, que no frieguen esos zumbambicos, que tenemos temas más principales, como por ejemplo: ¿cuándo llega la vacuna, mijo?

A Ivancito se le encharcaron los ojos, hizo pucheros y le tastabilló la voz. Eso es lo que más me remuerde, tías: si mi gobierno fuera competente a lo mejor el ministro estaría vivo.

Entonces contanos ole por qué no has comprao la bendita vacuna —le dijo Tola dándole cucharadas de caldo. Ay, tía, ojalá pudiera contales los intríngulis de la negociación, pero no puedo porque es secreto industrial.

Recién comenzada la pandemia —dijo Ivancho recibiendo una papa— me llamó el presidente Uribe y me ordenó que negociara la vacuna de una, que debía estar barata porque seguramente la estaban vendiendo sobre planos.

Personalmente llamé a Pfizer y pregunté el precio —siguió Ivancito, espulpando una costilla—, pero mi apá Uribe dijo que estaba muy cara, que era mejor esperar hasta que Pfizer hiciera un “madrugón” o pusiera un outlet.

Mi asesor Jasán Nasar me dio la idea de proponele a Pfizer que nos recibiera a James Rodríguez en parte de pago y que nos fiaran el resto hasta que podamos vender San Andrés y Providencia.

Pero Iván, ¿por qué Páizer no te quiso dar el precio? Pues porque nos conocen, tía, y saben que cuando un colombiano pregunta un precio es pa decir que va dar una vuelta y ya vuelve...

Me tienen enzorrao con eso del maldingo precio, tías —siguió Iván con desaliento—, estoy que incluyo en mi programa Prevención y Acción un concurso de “El precio es correcto”.

No se imaginan tías lo que es mantiar una pandemia donde todos opinan: Peñalosa me propuso que mientras llega la vacuna muestre el render, mi bancada me sugirió que consiga un placebo, las disidencias de las Farc se me ofrecieron pa vacunar a Pfizer...

La gente es muy metida, Iván —dijo Tola mientras le servía cacao con parva—, y si no, vea mi marido Ananías: me tiene cabezona que le diga a sumercé que pida la vacuna mezclada con Viagra.

A propósito, Ivanchito —dije yo—, ¿ya nos incluites en tu lista pa vacunar? Ahí está el problema, tías: ya se me llenó el cupo con los expresidentes y el Partido Conservador.

Ay, tías, y esto no es nada comparao con el tropel que se va armar cuando lleguen las vacunas y empecemos con los más viejos: ya se sabe de mujeres cincuentonas que están en tratamiento de envejecimiento.

Y dicen que con tal de recibir la vacuna de primeras, Amparo Grisales está dispuesta a mostrar la cédula.

Ñapita: —Congresistas uribistas donarán su aumento de sueldo a una fundación.

—Qué bueno, ¿y a cuál fundación?

—Fundación Centro Democrático.

Saludo: Un abrazo a la familia del doctor Carlos Holmes Trujillo y a todos los que han perdido a sus seres queridos en esta cosa tan horrible.