Tola y Maruja cuentan cómo Barrabás le ganó a Jesús

Soy una rezandera de racamandaca, feliz de la pelota con la Semana Santa, y les agradezco si me cuentan qué saben ustedes de la Pasión del Señor. ¿Es cierto que Jesús le ganaba a Barrabás en las encuestas? ¿Por qué se desinfló? ¿Por qué cayó el Altísimo?

Por su letra vemos que volea camándula tieso y parejo. Bien hecho, la oración es una mantra la berriondera y desestresa al creyente. Los cristianos deberíamos rezar en posición Buda.

Nosotras leímos en los evangelios ampócrifos que esa votación que improvisó Pilatos no fue reñida porque Barrabás contaba con las maquinarias y los sumos sacerdotes.

Al principio las encuestas daban como ganador a Jesús, pero los partidarios de Barrabás regaron el rumor que si el nazareno ganaba, Palestina se volvería como Sodoma y Gomorra.

Barrabás también acusó a Jesús de curar sin licencia y de competencia desleal con los brujos y teguas judíos, muchos de ellos de balde o en trabajos freelance.

Al ver que los sondeos no lo favorecían, Jesús buscó acuerdos pa armar coalición con Dimas, el ladrón bueno, mientras Barrabás reclutaba a Gestas, el ladrón malo, y toda la bancada de Alí Babá.

Mientras tanto, los fariseos se regaban entre la mochedumbre repartiendo fotocopias pa votar por Barrabás, con el cuentecito de elegir “al menos pior”.

Y los apóstoles de Jesús, disfrazaos de pastores, promovían el voto en blanco, pa que se tuvieran que repetir los comicios con otros protagonistas.

“Lástima que no esté disponible el Maestro pa que cure a los tontos y los mudos y nos ganemos la franja No sabe/No responde”-comentó Tomás, el apóstol que no creía en las encuestas.

Cuando le preguntaban a Jesús qué pensaba de los sondeos que no lo favorecían, el Salvador contestaba, sin disimular su rabonada: la verdadera encuesta es el día de las votaciones...

El apóstol Petrus acusaba a las firmas encuestadoras de hacer la pregunta en forma maliciosa: a quién soltamos, ¿a Jesús, el falso mesías, o a Barrabás, que Es el que Es?

Jesús cometió sus errores en las entrevistas, como cuando Pilatos le preguntó: ¿Quién eres?, y Jesús contestó: Mi reino no es de este mundo, busque en gúgol...

La propaganda sucia contra Jesús fue sin agüeros: Caifás regó el chisme (que era la red social de entonces) que Jesús compraba votos multiplicando peces y panes y convirtiendo el agua en vino.

Y ganó Barrabás en primera vuelta...

La idea de Judas era vender a Jesús pa salvalo de un linchamiento y que fuera puesto preso y saliera ligerito por vencimiento de términos.

