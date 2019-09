Tola y Maruja cuentan lo que pasó con Álvaro Uribe en La Calera

none

Cuando se dice que Turbay y Galán se deben unir, ¿ustedes no se sienten en los años ochentas?

Se le complica la candidatura a Jolman Morris con la denuncia penal de la periodista María Antonia García de la Torre por haberla abejorriao y besao por las malas. Pero ya Jolman aclaró que lo hizo pa que ella no pensara que era voltiao. O sea: por su derecho al buen nombre.

Paloma Valencia dijo que los Rastrojos no son “paras” sino personas en condición de mafia. Y que ella también se toma fotos con mucha gente, incluso con gente honrada.

Uribe les dijo a los de la pelotera: Agradezcan, antes de mí no se podía venir a La Calera, y gracias a la seguridá democrática ustedes pudieron volver a la finca... Y quizque le gritó por allá un jornalero: ¡No nos falta sino conseguir la jinca!

Alvaricoque está muy dolido con esa caída de su popularidá, y pa completar no se quiere tomar la berrionda valeriana... Va tocar que se la echemos en los frisoles.

No nos consta