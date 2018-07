Tola y Maruja entrenaron a Ivancito para hablar con el rey

No nos consta

Reputadas comeprójimo,

Soy una fans del presidente Duque y me duele la tormenta de críticas y burlas porque en su entrevista con el rey de España le dio saludes de Uribe y Pastrana y le dijo que lo querían mucho. ¿Qué hay de malo en llevar saludes? Antes mucha gracia, como da de ira uno mandar saludes y que no las den.

Atentamente,

Dulce Nea

Querida muchareja,

Por su letra vemos que a pesar de ganar el mínimo votó por Duque y que no sabe lo que se le viene pierna arriba con el nuevo ministro de Hacienda. Téngase fino.

Sumercé tiene razón: llevar saludes es una bella costumbre que está muriendo con el guasá y el féis. Ahora tiempos, que un berriondito le mandara saludes a una carajita era práticamente una declaración de amor, era pedir la arrimada.

Además, hay que entender al pobre Ivancho: ¿qué habla uno con un rey, ah? Majestá ¿que RH viene siendo la sangre azul? ¿Usté le dice a su esposa “reinita”? ¿En cuál cárcel es que está su cuñao?

Antes de su viaje, Tola y yo preparamos a Ivancito pa que sostuviera una conversación con el monarca y dejara en alto el nombre de Colombia, muy por el suelo desde el esmoquin ombliguero de Uribe.

Le alvertimos: al rey no le hable de deportes porque usté con esa silueta mostraría que no le interesan. Y no le haga piruetas con el balón, que le recuerda la eliminación de España.

Pero sí puede hablale de comida, que al rey le facina, aunque no en la misma ración suya. Cuéntele que aquí le echamos salchichón a la paella y la sangría la hacemos con aguardiente.

El rey, como la mayoría de los tímidos, debe tener sentido del humor, entonces hágale un chiste sobre su estatura: Entoes qué mi rey ¿mucho frío por allá? Si no se ríe, dígale que usté piensa subir los salarios y bajar los impuestos al mismo tiempo.

Háblele de temas familiares: pregúntele cómo va la pelea entre la reina y Letizia, y que si usté puede ayudar en algo con mucho gusto. O tóquele temas personales: Majestá ¿usté con qué se encanece la barba?

Temas hay. Lo importante es no quedase callao. A todos los hombres les gustan los chismes: pregúntele que si es verdá que Cristiano Ronaldo es del otro equipo...del Yuventus.

Pídale consejos al rey: que cuál museo le recomienda, aparte del del Jamón, y que dónde se consiguen turrones baratos.

Un filón de conversación es la política, pues el rey seguramente le preguntará: Venga, chaval, cómo un desconocido inesperto llegó al puesto que han ocupao estadistas de la talla...¿quiénes fueron los que me mandaron saludes?

Al final del entrenamiento le dijimos a Ivancito que no fuera bobo y aprovechara pa pedile al rey un título nobiliario, y nos preguntó que cuál, y Tola dijo: Duque de Odebrecht...

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: No falta sino que le esijan a Duque que se posesione en compañía de un adulto.

Ñapa: -Oites Tola, quizque el nuevo ministro de Hacienda dijo que el salario mínimo colombiano es ridículamente alto. -¡Tan ridículo!

Ñapita: ¿O sea que la tradicional reunión de diciembre entre patronos y trabajadores esta vez será pa concertar una rebajita?