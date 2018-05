Tola y Maruja estuvieron en el desayuno de Iván Duque con Viviane Morales

No nos consta

Entrometías tías,

Soy una enamorada de Iván Duque y me extraña que meta a Viviane Morales en su campaña, sabiendo que como fiscal fue una perseguidora de uribistas y mandó a la guandoca a Uribito. Supe que ustedes estuvieron de soperas en el desayuno de esa alianza. ¿Qué comieron? ¿Es verdad que Duque no puede ver la lechona?

Atentamente,

Duquesa Jaramillo

Querida fisgona,

Por su letra vemos que confunde hipérbole con hipérbato. Sí, es cierto, acompañamos a Ivancito al desayuno con la pastora Vivian, en calidá de asesoras espirituales.

Vivian es vecina del dotor Ordóñez y también vive en los cerros orientales, en una caverna divina, duples, en la urbanización Altos del Cilicio y con vista al barrio La Intolerancia.

En la puerta nos esperaba el marido de Vivian, el pastor Lucio, que nos impidió el ingreso a Tola y a mí quizque porque les debemos diezmos.

Reconocemos que somos fieles de la iglesia de la pastora Vivian, “God and Gold”, y teníamos la esperanza de pagar los diezmos atrasaos con nuestras ganancias del fondo Porvenir.

Desafortunadamente, Porvenir, sin avisanos, había invertido nuestros ahorros de pensiones en las candidaturas de la misma Vivian y de Pieda Córdoba. Y ya había hecho inversiones riesgosas, como en el disco de Amparo Grisales.

Lucio nos dejó seguir, pero nos incautó las carteras y la sombrilla, “en calidá de prenda”. Llegamos al comedor preciso cuando Vivian rezaba: Bendice señor esta changua y que en el gobierno de Ivancito no nos falten las lentejas. Amén.

Bueno Iván, a lo que vinimos —empezó Vivian, mientras mordía una almojábana—: sumercé promete bajar los impuestos, pero ¿nos garantiza que deja quieticos los diezmos?

Quietos no, gorda —metió la cucharada Lucio—, este apoyo no puede ser gratiniano. Ivancho, ¿su gobierno nos colabora pa subir los diezmos y bajar el arancel de los parlantes?

No, Lucio, que pena pero este desayuno es pa buscar las coincidencias buro... eh, programáticas —terció Marta Lucía—. En esas le sonó el cedular: ¿Aló? “Oye, te hablo desde la prisión...”.

Bueno, está bien, vamos a lo programático —convino Vivian—. Mi marido está desprogramao. ¿Cuál Ministerio me le darían a Lucio? Justicia no, porque le tiene pánico.

¡El de Hacienda tampoco! —gritó Marta—...se nos vuela con la plata. Marta le secretió a Ivancito: es uribito al teléfono ¿qué le digo? Dígale que Coca-Cola mata tinto.

Dotora Vivian —retomó Ivancito—, queremos hacer un acuerdo sobre lo fundamental... ¿Qué es pa sumercé lo fundamental?

Pues la familia —contestó muy segura Vivian—: la unidá familiar. Y si ustedes no me le dan una buena chanfaina a Lucio, el bellaco me deja... y adiós familia.

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: más aburrido que Uribito oyendo noticias políticas de Colombia.

Ñapa: el profesor Pékerman le pide a Uribe aclarar a cuáles profesores se

refiere.

Ñapita: ya empezó Petro: le espropió la mamá a Claudia Gurisatti.