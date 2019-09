Tola y Maruja juegan amigo secreto en la Casa de Nariño

No nos consta

Anoche en la destapada del amigo secreto en el Palacio de Nariño, todos hicimos vaca pal sabajón y el único que no puso fue el ministro de Hacienda, quizque porque se le salía del presupuesto. Ese berriondo Carrasquilla es más amarrao que marido de pitonisa.

Nadie tuvo que comprar caramelos pa endulzar al amigo secreto porque la ministra de Trasporte nos surtió a todos de confites, que ella iba recogiendo en sus almuerzos con el Grupo Aval. Ellos pagaban la cuenta y Ángela María pañaba las mentas.

Uribe llegó muy alicaído porque anda con el Cristo de espaldas por los chiflidos adonde va, y pa completar se le vinieron en gavilla los paramilitares acusándolo de lo inhumano y lo divino.

Ya la gente ni me respeta —nos dijo Álvaro con los ojos chocolatiaos—. Al paso que voy, no me dirán el Gran Colombiano sino el gran hachepé.

Lina y los muchachos me están pidiendo que deje el Congreso —dijo Uribe sonándose—, pero yo no me veo en la casa coloriando mandalas... Que fueran mandalas de guerra, vaya y pase.

Nosotras no lo quisimos desmentir, pero doña Lina vive feliz con Uribe por fuera de la casa... Ay, tías —nos dijo ella—, Álvaro es inmamable en la casa... Si la Corte le chanta medida de aseguramiento, toco madera, que no me le den la casa por cárcel.

Le tocamos el tema del merequetengue que tuvo en la W con ese paramilitar, y nos dijo: Qué tristeza ver esos bandidos diciendo que tienen pruebas, sabiendo que yo nunca me tomé fotos con ellos... ni tan siquiera cuando hacíamos fiestas de disfraces.

Duque hizo campanita con la copa pa llamar la atención: Hola, llegó la hora de descubrir el amigo secreto —dijo Ivancho tragándose otra menta—, aunque yo lamentablemente ya sé quién me tiene, pues los organismos de seguridad me dañaron la sorpresa.

Empezó la destapada de regalos: a Yonatan, el ministro de Vivienda, le regalaron una tesis original. Al ministro de Defensa le dieron una brújula, pa que sepa dónde está parao. Al ministro de Salú le regalaron un ficho de turno en urgencias...

A la vice Martica el amigo secreto le regaló un tapabocas, y ella no entendió la indireta. Y a la ministra Nancy Patricia le dieron un cedular pa que se tome selfis y mande pruebas de supervivencia.

A Tola le tocó Uribe de amigo secreto y la muy metepatas le regaló un cacho de maracachafa medecinal. Nuu, tía, no tiene riesgos que yo me fume eso —dijo Álvaro. Eso te relaja, Alvarín —dijo Tola. Pior, yo trabao me agüevo y de pronto resulto pidiendo perdón a la familia Correa de Andreis.

El paramilitar Hernán Sierra dijo que Iván Cepeda sí le ofreció gabelas a cambio de testificar contra Uribe, pero que él no le paró bolas porque sabe que los comunistas no cumplen ni años.

Están apareciendo tantas fotos de Guaidó mal parquiao que ya Panini le propuso álbum.

Grafitis: Duque otorga la ciudadanía colombiana a niños venezolanos... Pobres niños, revictimizados.

Claudia López aclaró que el pasaje en Trasmileño cuesta $4.200 en total: $2.200 el tiquete y $2.000 pa ayuda humanitaria. Y que de todos modos costará $4.200 si ganan Turbay o Galán.

La Corte falló contra una mujer que se casó por interés con un viejito chuchumeco, y nos arrecordamos del viejo chiste del tipo al que le preguntaron si su mujer se había casao por amor o por interés, y dijo: Creo que fue por amor, porque cuando estamos en la cama no muestra interés.