Tola y Maruja le preguntan a Duque cómo sería su mandato ampliado

Después del desayuno el presidente Duque se sentó a ver muñequitos en el televisor, pero Tola se le atravesó muy seria: Iván, ¿es cierto que estás bombardiando niños?

Ay tías —dijo Ivancito lambiéndose un tarro de Nutella—, no hablemos de cosas malucas, porfis... Hablemos de cosas propositivas: ¿cómo les parece la idea de prolongar mi gobierno dos años?

Pues no nos choca la “idiota”, Ivancho —dijo Tola alejándole la chuspa de las obleas—, porque así Maruja y yo aseguramos otros dos añitos de chanfaina y sumercé aprende más.

¿Sería lo que antes llamaban “curso remedial”? —metí la cucharada—, que cuando el estudiante perdía el año se tenía que quedar en el colegio repasando las materias que que se petaquió.

Yo quiero dejar a todos los colombianos vacunaos en el 2024 —dijo Ivancito chupándose un bolis—... o sea, los que sobrevivan —aclaró destapando un paquete de Todito.

Es que cuatro años no rinden pa arreglar este país, tías —dijo Iván desenvolviendo un Supercoco—, Santos lo dejó vuelto una melodía: nadando en coca, los bandidos legislando y elaborando cervezas artesanales...

¿Y cuál sería tu lema de gobierno pa esos otros dos años que pedís de encima, Ivancho? Porque si el de tu taita era “trabajar, trabajar y trabajar”, nos suponemos que el tuyo sería “vacunar, vacunar y vacunar”.

Otro punto en mi programa es cambiar el color del uniforme de la Policía —dijo Iván calentando un masmelo. Ole, Ivancito, verdá, ¿cuál es el embeleco de cambiar ese uniforme?

No nos gusta el verde esperanza, tías, y queremos un color más encubridor, que haga juego con el azul de los ojos del ministro. Y el Esmad tendrá uniforme rojo, por si los pringa la sangre.

Un punto que mi apá me ordenó incluir es más bombardeos, pero antes de tirar las bombas le pediríamos a Gentil Duarte que tenga la gentileza y mande a los niños a que orinen y se acuesten.

No sé, Iván —dije yo pesimista—, la gente anda muy bejuca con la muerte de esos niños y están que se protestan. Precisamente, tías, las declaraciones del ministro Molano son pa que la gente se emberraque y podamos estrenar el protestódromo.

Pero nos parece que está desagerando lo insensible, Iván: dijo que los niños son “máquinas de guerra”. No tías, mérmenle pues, él no fue tan duro, él no dijo máquinas: dijo “maquinitas”.

Pobres niños del campo colombiano —dijo Tola con desaliento—... sin escuelas, sin centros de salú... y cuando por fin llega la presencia del Estado no llega siquiera en forma de bombones sino de bombas.

Mejor sigamos hablando de mis otros dos años de gobierno —dijo Iván mordiendo una chocolatina. Eso te queríamos preguntar, Ivancho, ¿tu programa diario de televisión seguiría? Of course, tías: Prevención y Acción, segunda temporada.

Volviendo a los niños bombardiaos —dije yo con nudo en la garganta—, qué pesar tanta violencia. Pero un momentico, tías, aclaremos que los únicos responsables de esas muertes son los terroristas que los reclutan.

¿En serio? Ah, bueno, menos mal, eso nos da tranquilidá, porque llegamos a pensar que los culpables eran los mismos mocosos. No tías, ni riesgos... esos niños no son culpables: son de malas.

Tola y yo nos quedamos contemplando a Ivanchito: se veía tan tierno con sus cachetes untaos de mecato, tan inocente... que provocaba bombardialo a picos.

Grafitis: El que con “máquinas de guerra” se acuesta bombardeado amanece.

Ñapa: Claudia López casi dice que los delincuentes venezolanos vienen a quitarle oportunidades a los delincuentes de aquí.

Ñapita: Cuando salga de ministro Diego Molano podría dirigir el Instituto Colombiano de Malestar Familiar.