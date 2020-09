Tola y Maruja le proponen a Uribe abandonar la política y fundar una religión

Doña Lina nos llamó y nos dijo: Tías, les voy a pedir el gran favor que no me le mencionen nada de política a mi marido, porque estoy es bregando a que deje ese maldingo vicio.

No se pensione misiá Lina -dijo Tola-, lo estamos cuidando pa que no se estrese: le quitamos las pilas al control del televisor pa que no pueda ver noticias y le desconetamos el guaifai.

Pero es imposible no hablar de política con Álvaro porque todo lo relaciona con la política: ve una gallina con los pollitos y se acuerda de su bancada, ve un lagarto y se acuerda la Caya.

Y cuando le soltaron su espediente a la Fiscalía celebramos como si hubiera quedao libre: destapamos sabajón y tiramos voladores, y Uribe recibió una llamada de felicitación del fiscal Barbosa y que por allá a la orden.

Pero la aguafiestas de Tola comentó que seguramente los envidiosos pedirán un fiscal ad jó. No me preocupa, hijitas, lo importante es que me dejen armar la terna.

Ayer tiramos hamaca y vimos salir la luna y echamos carreta mientras nos tomábamos unos guarilaquis y rajamos de Santos y su reunión con Cepeda, Tirochenko y Cristo.

Uribe jura taco que es un compló en su contra y que lo que buscan esos cuatro pelagatos es que en las votaciones de 2022 pasen a segunda vuelta Francia Márquez y Rodolfo Hernández.

Pero nos arrecordamos que no le podíamos dar cuerda de política y Tola cambió de tema: Oites Álvaro, vos por qué no dejás del todo la berrionda política y te dedicás a la familia.

No crean que no le he echao cabeza, hijitas, pero cómo dejo solos a Paloma, Paola, Macías, Ciro, Carlos Felipe... Esos petacones hay que teneles bien templao el cabestro.

Álvaro -metí la cucharada-, vos deberías abandonar la política y fundar una religión... ya tenés los dos ingredientes principales de una iglesia: tus fieles creyentes y vos de mártir. Ah, y Alicia de Dolorosa.

Avi María, está de papaya montar una religión -me apoyó Tola- porque después de la pandemia la gente está desesperada de creer en lo que sea con tal de creer. Y así como la fe católica es creer en lo que no vemos, la fe uribista es no creer en lo que vemos.

Y lo mejor -siguió Tola- es que tenemos el personal pa rellenar las jerarquías eclesiásticas: Alejandro Ordóñez y Fernando Londoño de pastores, y Tomás y Jerónimo recogen los diezmos.

Y como toda religión que se respete tiene su profeta, ahí entra Doña Lina y su tierra prometida. A propósito, patrón -reventó sin mecha Diego Cadena-, ¿pa cuándo lo de mi lote?

Sería un machete -seguí yo-, porque hay feligreses de modito que podrían dar diezmos carnudos, como ese venezolano que dio 300.000 dólares de tacada. Con diez de esos devotos estamos hechos.

Y esos mucharejos tuyos que son tan curiositos pa levantar el billuyo podrían vender manillas bendecidas y estampitas con tu sagrado rostro, y las misas las cantarían el tenor Abelardo, Silvestre y Poncho Zuleta... ¡Hacemos ochas y panochas!

Dale Álvaro, vos te llevás por los cachos al pastor que te pongan. Pa predicar estás cuchilla, y en tus sermones no es sino cambiar Cepeda por Satanás, Petro por Lucifer, Coronell por Belcebú y Guillén por Luzbel.

¿Y el nombre de la religión, hijitas? Yo me gusta mucho Iglesia del Avivamiento -dijo Tola-, pero ya está registrao. ¿Y qué tal del Avispamiento? -dijo él.

Ñapa: Quizque Duque anunció que la fiadora de Avianca es la Virgen de Chiquinquirá.