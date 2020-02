Tola y Maruja organizan un desayuno de crisis para discutir la extradición de Aída Merlano

No nos consta

Hoy tocó dispertar al presidente Duque a la berraca: ¡Upa pues, Ivancito! —le dijo Tola jalándole la cobija—. Levántese mijito que esos 246.575 árboles diarios no se siembran solos.

Muévalo mi querido —lo empujé yo—, tenemos un desayuno de crisis pa resolver el chicharrón de la estradición de Aída Merlano, y ya llegaron el presidente Uribe, la ministra Nancy Patricia y el nuevo fiscal.

Durante el desayuno todos le querían sacar el cuerpo al tema de la Merlano y entonces arrancaron hablando de la gripa coronavirus, a propósito del tapabocas que lucía Nancy.

No se preocupen —aclaró Duque al ver que todos se apartaron de la ministra—, le tapé la jeta pa que no le diga “semifallido” al proceso de paz. Si desacreditamos la paz Europa no nos da money.

A todas estas, Ivancho, ¿está Colombia preparada pal coronavirus? —preguntó Tola estornudando—. ¿Hay suficiente cetaminofén? ¿Nos queda Dolodé?

Yo no creo que ese virus se arriesgue a venir —dijo el nuevo fiscal—, ya las Águilas Negras lo amenazaron con darle chumbimba o tramadol. Y esa gente sí cumple.

Hablando de eso, señor fiscal, ¿qué planes tiene pa frenar el esterminio de líderes sociales y exguerrilleros? —pregunté yo—. Porque a este paso nos van a descompletar la población, que llega a los 50 millones ahora en febrero.

Dicen que el tal coronavirus es porque los vergajos chinos se comen lo que sea —dijo el fiscal voltiando la hoja—, y que les encanta el murciélago, que viene siendo como un cuy con alas.

Cambiemos de tema, plis —dijo Duque escupiendo una alita picante—, ¿qué hacemos con Aída, presidente eterno? ¿A quién le dirijo la carta pidiendo la estradición, a Maduro o Guaidó?

Los ojitos de Álvaro bailaron como canicas juguetonas, y dijo: Yo creo que vamos a la fija si encabezamos la carta “A quien pueda interesar”. Claro que lo ideal sería sacala a la fuerza.

Mi plan es este —prosiguió Uribe—: mandamos un comando, todos disfrazaos de Petro, secuestramos a Aída, la traemos a la frontera y los Rastrojos nos ayudan a coronar.

No me parece prudente —terció el fiscal—, mejor le pedimos a Maduro que la deporte por razones humanitarias: que Aída tiene una cita odontológica por una muela coca.

En esas dentró una secretaria y le dijo a Ivancito: Presi, llamó Julio Gerlein, que él no ve la necesidá de humillanos ante Maduro, que se queden con la Merlano, que allá ellos.

Doctor Barbosa, no lo he felicitao por su nombramiento. Muchas gracias, senador Uribe, por allá a la orden. Muy amable, señor fiscal, de pronto lo molesto...

Nancy Patricia se paró, se quitó el tapabocas y esclamó: De solo pensar en un murciélago frito se me revolvió el estómago... Me voy. Y le dijo a Duque: ¿Porfa me pides un Uber?

Grafitis: “No hay evidencia científica de que Colombia sea el país más corrupto”: Marta Lucía Ramírez. Pero hay evidencias ancestrales...

Ñapa: Oites Tola, quizque los chinos hacen un hospital en diez días. Eso no es nada: aquí se lo roban en cinco.

Ñapita: La noticia no es que David Bojanini se retira de Sura sino que ¡se pensionó!