Tola y Maruja visitan la Filbo con los candidatos

Sempiternas cuchachas,

Soy un desempleado que me quedé con las ganas de ir a la Feria del Libro de Bogotá porque francamente no tuve con qué pagar la boleta. ¿Por qué no es gratis, como en Medellín? ¿O por qué el precio de la entrada no es consumible en libros, como en Buenos Aires? ¿Ustedes pudieron ir?

Atentamente,

Pato chichipato

***

Querido vaciao,

Por su letra vemos que sumercé no lee ni los guasás. Tola y yo sí alcanzamos a dentrar a la Feria del Libro, pero nos tuvimos que disfrazar de colegialas con muletas pa pedir el descuento de estudiantas, tercera edá y discapacitadas.

En la puerta nos topamos con un bochinche y era que Petro insistía en que le vendieran Corferias pa entregáselo gratis a los libreros de San Vitorino.

Nos fuimos pal pabellón infantil y allá vimos a Ivancito Duque que estaba buscando la biografía de Los Muppets, y nos mostró un libro que le encargó Uribe: Difuntos buenos y malos.

En el están de literatura de superación estaba Vargas Lleras comprando el libro Cómo repuntar. Nos dijo que anda tranquilo porque las encuestas no miden las cárceles.

De ahí salimos y nos encontramos con Fajardo, lo saludamos de pico, le dijimos que cuente con nuestro voto y le preguntamos dónde quedaba el baño, y nos contestó: Busquen en Gúgol.

Cuando salimos del escusao casi nos chocamos de frente con la dotora Viviane Morales, y no la saludamos de beso porque nos deja pasadas a alcanfor. Nos mostró el libro que compró: Fe and business.

Fuimos a la cafetería de Corferias a preguntar si era viable que nos financiaran a tres años dos pericos y dos buñuelos, pero nos informaron que estábamos reportadas en Datacrédito.

Como seguíamos vestidas de colegialas, los vergajos hombres pasaban y nos decían: Adiós, desaplicadas... Y un atrevido nos piropió: ¡Quién fuera cordinador de diciplina pa dales nalgadas!

En los libros usados nos encontramos con De la Calle y nos contó que está muy otimista, que cuenta con el voto de los Nadaístas y de los poetas piedracielistas.

Después vimos a Petro y nos dijo: Uy, tías, me tuve que colar por un muro, me hicieron escalera humana Hollman y Pernía. Pero bueno, ya conseguí el libro El poder del aguacate.

Petro nos convidó a canelazo y nos dijo que si votamos por él espropia el teatro Santo Domingo pa que nos presentemos nosotras y el Dotor Krápula. Y que habla con Bolívar pa que nos meta en la telenovena “Sin tetas no hay tutía”.

Le preguntamos a Petro si era cierto que planea cerrar los canales Caracol y RCN, y nos dijo: Tías, la idea es tener un solo canal oficial que se llamará Petrix, pa mi programa Aló presidente.

En mi gobierno fomentaré la lectura, nos dijo Petro muy emocionao, porque la única televisión será tan aburridora y el internet tan lento que la gente tendrá que leer sí o sí.

Tola le vio un Cristo en la muñeca y le preguntó si era creyente, y Petro le contestó: Ay tías, como dice Uribe, lo importante no es creer en Dios sino hacer creer que creemos.

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: Más peligroso que Ordóñez con fósforos en la Feria del Libro.

Ñapa: La campaña presidencial se puso como pa arquilar...búnker.

Payola: En el kiosko de Random Jáus de la Feria del Libro pregunten por "Tola y Maruja sin agüeros", donde entrevistamos sin tapujos a Uribe, Petro, Vargas Lleras, Fajardo...