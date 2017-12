Tola y Maruja y por qué los corruptos colombianos no se suicidan

No nos consta

Insignes misiás,

Soy un ciudadano del común y vi en el noticiero que en Argentina un corrupto se le tiró al tren el mismo día que fue descubierto, y en Europa un criminal de guerra bosnio tomó veneno después de oír la sentencia condenatoria. ¿Cómo hiciéramos, tías del alma, para que esta cultura de autocrítica se diera en Colombia?

Atentamente,

Sarin Arsénico Cicuta

Querido tósigo,

Por su letra vemos que confunde la be labial con la ve labiodental, más conocidas como b grande y v chiquita. Eso que sumercé llama “autocrítica”, y que San Jerónimo llamó “suicidio bendito”, no pega en Colombia.

Pa llegar a esa decisión moral tan propositiva de matase de vergüenza hay que tener la voz de la conciencia, y nuestros corrutos criollos la tienen pero afónica.

Todos los colombianos estamos aterraos con la corrución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, donde compraron pechugas a 40.000 pesos. No friegue, ¿de quién eran esas pechugas? ¿Eran operadas?

Y quizque contrataron un tamal de 30 millones que tuvieron que cargalo en grúa. No charlen tan pesao. ¿Y cuál era la presa del berriondo tamal? ¿El tesoro quimbaya?

Menos mal que ya Uribe aclaró que los güevos que compraron a 900 pesos no eran de los tres suyos, que siendo grandes no llegan a ese precio. ¿O es que eran güevos del Ave Fénix?

Con razón la gente está indinada con este escándalo: el que se robe la comida de los niños pobres es un miserable que lo único que merece es que lo pudran en un calabozo y lo pongan a pan y agua mientras mira canales gurmé.

Su maravillosa propuesta pa que los corrutos se hagan justicia por su propia mano presenta un inconveniente: que aquí los corrutos son tan conchudos que son capaces de suicidase y dejar escrito que su última voluntá es que los entierren de cuenta del erario.

¿Usté se alcanza a imaginar las ochas que haría un corruto colombiano antes de suicidase? Mínimo saca fiao el ataúl y pone de codeudores a la natillera del barrio y a la Ación Comunal.

El umbral de vergüenza del corruto colombiano es muy bajito y soportan el escarnio público sin ponese coloraos, y cargan siempre una bufanda Hugo Boss pa cuando los caturen tapasen la cara.

Claro que toca reconocer que aquí no hay condiciones dignas pa que un corruto se autoelimine: no hay tren. Y no le podemos pedir que se le tire al Trasmileño porque muere tiznao. Tampoco se le puede esigir que se tire del Salto del Tequendama porque ese olorcito hace retroceder al más suicida.

No hay tutía: los colombianos estamos condenaos a ver morir a nuestros corrutos de viejos, devengando pensiones carnudas y asesorando a sus familiares pa que le saquen jugo a los votos que les dejó.

A propósito, queremos hacer un reconocimiento público a los senadores Ñoño y Musa que se hicieron encanar con el único deseo de facilitar el quórum que les dio las curules a la vítimas. Dios los bendiga.

En fin, querido ponzoño, que no vemos condiciones en Colombia pa que los corrutos se quiten la vida: supimos el caso de un corruto capitalino que dice estar muy avergonzao y que no ve la hora de tirásele al metro de Bogotá.

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: Se filtraron los resultaos de la encuesta uribista: Paloma 1 %, Duque 1 %, Holmes 1 %, Nieto 1 %, El que diga Uribe 96 %.

Ñapa: María Fernanda Cabal dice que niños asesinados por orden del rey Herodes no fueron tantos...

Ñapita: Cuba tuvo votaciones sin oposición. Pobre Raúl, y a Santos que le sobra.