Torre del descontrol

Peñaloza sostiene que por lo menos el 40% de los equipos de ayudas a la seguridad aérea son inoperables, intermitentes o presentan interferencias o fallas constantes. Sucede con los sistemas de comunicaciones y con los radares meteorológicos. De estos últimos —operados con una tecnología de tubo en desuso— se compraron algunos en 2009 para San Andrés, Corozal y El Tablazo, y pese a sus restricciones la lección no fue aprendida. El año pasado se adquirieron otros similares para Riohacha y Cúcuta, que aún no han sido instalados.

Sobre la insuficiencia de personal técnico y la falta de decisión para superarla nos ocupamos en la columna del 19 de noviembre pasado, y bien merece abordarse, entonces, el tema de la infraestructura. Buen número de los equipos que operan en el espacio aéreo nacional son obsoletos y millonarias adquisiciones para reemplazarlos no han sido la solución. En los últimos cuatro años la entidad realizó compras superiores a $120.000 millones —calculan los trabajadores— en equipos, que en ciertos casos no han funcionado o lo hacen con deficiencias o, más grave aún, terminaron abandonados en bodegas oficiales, con detrimento patrimonial, como sucede con parte de la red LAN, adquirida por $6.600 millones, para la ampliación y el mejoramiento de las telecomunicaciones aeronáuticas.