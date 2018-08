Transmilenio por la séptima

Desde hace muchos años vivo en un edificio situado sobre la carrera séptima en Bogotá. A pesar del actual deterioro la séptima es una avenida emblemática. Hoy, con la paciencia de usted, amigo lector, quiero hablar sobre la decisión del alcalde Enrique Peñalosa para implantar el Transmilenio por esa vía.

Claramente no estoy de acuerdo con esa decisión de la administración, pues veo con terror lo que serán las obras que requiere el proyecto. En frente de mi casa harán, como en otros puntos de la séptima, un deprimido. No quiero ni imaginarme lo que podría llegar a ser eso, pues no puedo dejar de acordarme de los 10 años que se tardó el famoso deprimido de la calle 94 que desvalorizó los inmuebles de la zona como consecuencia de las improvisaciones y la corrupción. Me aterra pensar que en la carrera séptima pase lo mismo.

El alcalde habla maravillas de este proyecto y pone en sus redes unos renders espectaculares. Lo mismo hizo en su momento con el Transmilenio de la Caracas y hoy por hoy es tal vez una de las avenidas más antiestéticas y caóticas de Bogotá. El Transmilenio por la otrora imponente avenida Caracas es un verdadero asco. Y su construcción fue traumática.

No quiero imaginarme lo que va a pasar con la carrera séptima hacia el futuro. El alcalde dice que será una maravilla. Sí, en los renders y en la cabeza del doctor Peñalosa pues en un país donde todo se hace mal, hay corrupción e improvisación, la posibilidad de que la cosa salga bien son pocas. El odio del alcalde por los carros lo ha llevado a tomar decisiones equivocadas. No entiendo las razones por las cuales va a construir nuevas rutas de Transmilenio cuando las que hay colapsaron. Millones de usuarios son atropellados a diario porque el sistema hoy por hoy es un caos. No es culpa de Peñalosa, hay que decirlo, pues los alcaldes anteriores lo fueron dejando morir poco a poco. ¿Por qué no arreglar primero lo que tenemos antes de seguir construyendo nuevas troncales?

La carrera séptima, dicen los defensores del proyecto, se valorizará. No lo creo, como no se ha valorizado ninguna zona por donde actualmente pasa el Transmilenio. Creo que no será así y que, por el contrario, los que poseemos bienes en esta vía veremos desvalorizar nuestras propiedades mientras nos suben los prediales.

Ya la administración distrital empezó con el proceso de expropiación de más de 300 propiedades por lo que asumo que Peñalosa dejará adjudicadas estas obras de todas maneras. Que mala cosa para la séptima, para la ciudad, para los que vivíamos tranquilos sobre la otrora imponente y agradable carrera séptima.

Si la avenida Caracas no fue capaz de manejar el Transmilenio y los carros al tiempo, pues es totalmente caótica, mucho menos podrá hacerlo la estrecha carrera séptima así los genios del IDU y planeación digan lo contrario. Qué desastre cuando los alcaldes se obsesionan con ciertos temas, y este seguramente va a salir mal. Hagan sus apuestas.