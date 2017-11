Tres cartas de los lectores

Los votos de las Farc

¿Quiénes y dónde votarán por el partido político de las Farc?

¿Cuántos habitantes de Toribío sufragarán por las Farc?

Aparte de las minas y caletas, ¿qué sembraron las Farc para recoger en esta cosecha de votos?

Y hago referencia a Toribío, Cauca, por las reiteradas y cruentas tomas guerrilleras realizadas por el grupo en mención.

Qué bueno sería que el señor Timoleón Jiménez (Timochenko) enviara uno, dos o tres frentes como en tiempos pasados, pero esta vez no a atacar, mejor a reconstruir el pueblo y otros tantos del país que arrasaron y dejaron sólo ruinas, desolación y miedo. ¿Se imaginan cuántos votos recogerían?

Willington Penagos.

Sobre el tercer sexo

En otra de la pifias conceptuales de Santiago Gamboa, sutilmente desliza opiniones sobre diversas circunstancias reales del acontecer nacional sesgadas de maniqueísmo. Ahora, respecto de la defensa de por qué van sólo hombres escritores a Francia, pela de nuevo el cobre al juzgar y justificar con guantes conceptuales en un implícito mensaje de que fueron seleccionados los mejores, él incluido. Estas actitudes de Gamboa me recuerdan, en un escenario de fútbol, que en mi pueblo hubo un destacado jugador de vereda que se henchía de orgullo, y así lo pregonaba, pero que nunca se miraba el ombligo para saber por qué no lo llamaban de algunas inferiores de la capital, y así hubo de terminar en su vereda. De París y su regreso a Colombia, ¡la suya es literatura de vereda!

Carlos Manuel Morales Jiménez.

Género y crítica literaria

Antes de calificar con “no sabe leer” y decir “postulados tercos y sin fondo”, le recomiendo al periodista Juan David Torres Duarte leer sobre feminismo, en la medida que creo que es el fundamento de Catalina Ruiz Navarro a las críticas sobre Gabriel García Márquez. Se equivoca el periodista cuando dice que “no es posible juzgar de manera equilibrada a un escritor con base en criterios morales, en categorías de los estudios de género o en el feminismo”. El feminismo es una aproximación teórica y política que no es leída y por eso es malinterpretada. El género es una categoría de análisis y, por tanto, se puede usar para criticar cualquier texto (literario, filosófico, jurídico, etc). Invito a profesoras y amigas feministas a recomendar lecturas para enriquecer la discusión y hacerle llegar al periodista en mención. Mi primera recomendación es leer: Kate Millett, Sexual Politics. Garden City, New York, 1970 y todo lo que encuentre disponible de Marta Lamas (feminista mexicana).

Viviana Bohórquez Monsalve. Bogotá.

