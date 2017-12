Tres cartas de los lectores

Sesenta años

La reforma constitucional del 27 de agosto de 1954 dio origen al voto femenino en Colombia. La primera cédula expedida fue a Carola Correa de Rojas, esposa del general Gustavo Rojas Pinilla, el 25 de mayo de 1956, y la segunda fue para la hija de ambos, María Eugenia Rojas Correa. El 1° de diciembre de 1957 se llevó a cabo en Colombia el primer plebiscito para consultar el naciente Frente Nacional entre los partidos Liberal y Conservador. Allí acudieron por primera vez las mujeres a las urnas. No fue un favor por parte de la hegemonía masculina, fue un derecho constitucional negado por años. Colombia fue uno de los últimos países latinoamericanos en reconocer este derecho femenino. Este primer acto político de la mujer en el país está celebrando 60 años. El segundo plebiscito en Colombia fue el 2 de octubre de 2016, por la paz entre Gobierno y Farc. En mora estamos de elegir una mujer para que rija los destinos del país. Sí hay mujeres idóneas, no sólo en Colombia, sino en el mundo. El caso de la física alemana Ángela Merkel, una de las líderes mundiales de mayor reconocimiento, quien preside desde el 2005 su país, lo dice todo.

Helena Manrique. Bogotá.

Sobre las consultas

Una consulta no es sólo cuestión de dinero y tiempo, también, y lo más importante, es una información completa y verídica de lo que se gana y se pierde según el resultado respectivo. Cuando una región minera cualquiera quiere consultar a su gente, debe aclararle que el agua se contamina, que la naturaleza se destruye, etc., pero también que hay que buscar otras fuentes de trabajo y que el Gobierno central puede reducir los giros de ayuda en la proporción en que el municipio no produzca de otras fuentes y crea que las regalías vengan de otras regiones que sí apoyan determinado proyecto. Muy bueno negarse a todo presuponiendo que aunque se corte una fuente de ingreso la ayuda oficial será siempre la misma. Además, la consulta debería legalizar los procedimientos y dar herramientas para combatir la ilegalidad.

Lope Flórez Quirós.

¿Ignorancia o táctica?

No sólo en Colombia, sino en otros países donde han aparecido con alguna fuerza electoral grupos de derecha y ultras, hay una corriente de desinformación y tergiversación histórica que pretende generar dudas sobre acontecimientos políticos, como hacer creer que todavía existe la Unión Soviética, que Rusia es un peligro, que la persecución a los trabajadores en América Latina por sus gobiernos y socios extranjeros es un invento, que la lucha por los derechos de los trabajadores y de los pueblos es obra del comunismo, que la cristiandad está en peligro. No es ignorancia, es algo peor, es fraude histórico conciente, planeado y dirigido.

M. Cristina Quiroga. Cali.

