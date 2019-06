Tres cartas de los lectores

Sobre la prohibición de fumar en parques

Lo que Bogotá necesita no es un policía en cada parque para proteger a los no fumadores. Lo que la ciudad necesita es educación sanitaria. La Secretaría de Salud nunca ha cumplido los contenidos preventivos del Convenio Marco ni de la ley antitabaco. Desde la Bogotá Humana ni siquiera se menciona el humo del cigarrillo en las campañas preventivas de enfermedades respiratorias infantiles. Un botón para la muestra: campaña “Ojo con los niños”. ¿Sabes cómo protegerlos de las infecciones respiratorias? Vacúnalos, dales leche materna, evita exponerlos a cambios bruscos de temperatura y lava sus manos con frecuencia. En los hospitales públicos de Bogotá se da de alta a los recién nacidos sin advertir a las familias lo peligroso que es fumar o encender carros y motos dentro de los hogares. Programa “Bogotá cómo vamos”: “Cifras de la Universidad de los Andes revelan que en el 18 % de los casos de muertes por infecciones respiratorias en menores de cinco años se fumaba dentro de la casa de la víctima”.

La OMS en el Día Mundial sin Tabaco: a escala mundial, se calcula que 165.000 niños mueren antes de cumplir cinco por infecciones de la vías respiratorias inferiores causadas por el humo de tabaco ajeno.

Todos los niños y los jóvenes bogotanos tienen derecho a saber de qué maneras el tabaco y su humo amenazan gravemente su salud y su vida: neumonía, asma bronquial, otitis, muerte súbita infantil... Es criminal comprometer la capacidad de aprendizaje en la primera infancia. Mientras la Secretaría de Salud guarda vergonzoso silencio, el Ministerio de Salud advierte sobre el tabaco a las mujeres (boletín de prensa, 27 de mayo de 2019): menos posibilidad de quedar embarazadas, mayor riesgo de aborto, embarazo ectópico, parto prematuro, labio leporino, paladar hendido, peso anormal.

Es directriz de Naciones Unidas, para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 3 (Salud y Bienestar) el pleno cumplimiento del Convenio Marco contra el Tabaco, artículo 12: educación, comunicación, formación y concientización del público. Ancízar Campos, MD.

Sobre la prohibición II

En mi opinión la norma es buena y sana, pero tiene que decir: fumar en cualquier forma tabaco, marihuana, bazuco y cualquier producto psicoactivo, llámese como se quiera llamar por el usuario y el traficante. La moderación propuesta por ustedes es buena. Danilo Serrano.

Sobre la prohibición III

A mí me parece muy molesto que el Estado siempre, siempre, siempre quiera meterse en los asuntos individuales. Nos sacaron de los espacios cerrados, situación que uno comprende, pero ahora ni siquiera van a dejar que fumemos en parques. ¡Qué espacio más libre y seguro que un parque! Por supuesto, uno no va a fumar encima de los menores que juegan ahí, pero no necesitamos un policía que nos está vigilando. David Herrera.

Envíe sus cartas a [email protected]