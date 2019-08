Tres cartas de los lectores

none

Aunque lo ocurrido es “materia de investigación”, esta canción ya nos la sabemos. Incluso si su muerte termina siendo resultado de un acto que no pueda vincularse a los actores armados, la verdad es que la violencia no ha abandonado a Colombia. Ser líder social sigue siendo incurrir en un alto riesgo.

¿Para qué la ley si su objetivo no se cumple? ¿Qué sacamos con expedir normas regulatorias cuando vemos un comportamiento anárquico por parte del ciudadano? ¡Cuánta risa y réditos económicos produce el letrado experto en dilatar procesos para que estos prescriban o aplicar simplemente el vacío legal para exonerar al delincuente de sus fechorías! Que pague el Estado, que el forajido siga haciendo de las suyas, es la noticia que cotidianamente recibimos a través de los medios de comunicación.