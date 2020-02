Tres cartas de los lectores

La precariedad laboral

La situación laboral en Colombia la veo todos los días más complicada, y eso conlleva que lograr una pensión de vejez va a ser una proeza. El que quiera formar una relación en pareja y tener hijos lo tiene que pensar muchas veces. El salario mínimo solamente alcanza para que viva dignamente una persona, y eso es una juiciosa, porque un grupo de cuatro personas, para sobrevivir en Colombia, tiene que devengar desde $1’800.000 mensuales. Y si el trabajo va a ser por horas, ya no se merca normalmente, para quince días o un mes, sino que se vive del diario, como pasa en la mayoría de los hogares colombianos. Y adiós seguridad social y pensional. Por eso lo digo todos los días, en Colombia, la informalidad laboral será más creciente. Qué belleza de economía naranja.

Fabián D.

El “brexit”

Cuánto demoraremos en entender y comprender estos atribulados pueblos de Dios que el trasfondo de todas estas divisiones o escisiones es netamente económico y de un nacionalismo hirsuto, que cierra fronteras como supuesta protección ante la creciente ola de inmigrantes que allá llevan sus tribulaciones como nativos de empobrecidas naciones donde campean el centralismo más feroz que se pueda imaginar, la corrupción de la alta dirigencia en niveles insospechados y el sin futuro para las nuevas generaciones. Y que somos incapaces de sacudirnos, preferimos marchar y clamar esperando ayudas y subsidios dañinos. Mas cuando aparece alguien de recio carácter que el orden quiera establecer, todos le dan piedra a ese árbol que tan buenos frutos puede proporcionar. Así se alimenta la noria de nuestras desgracias. Entonces, con razón cierran fronteras, ¿quién no?

Carlos Morales.

La regulación de los precios de medicamentos

Importantísimo el tener regulación de precios de las medicinas. Si bien tener réditos es justo, hay casos que son de abuso total. Mas, ¿qué penalizaciones tiene el no respetar las tarifas? Hay remedios que no se consiguen y de la noche a la mañana en ninguna droguería los hay. Además, ¿como controlan lo que le cobran al usuario en los hospitales y clínicas? Tuve el caso de una persona cercana que fue hospitalizada, le suministraron en una clínica de alto nombre una droga común para la presión, losartán, y me facturaron una suma exorbitante. Para mi fortuna, es droga que yo tomo a diario y sé su precio. Me tocó reclamar con fortaleza al hospital. Tuve que pagar para que permitieran que el paciente saliera del hospital. Después del reclamo, a los pocos días me hicieron un reembolso, y aun así lo pagado fue caro. Buena esa por el Gobierno.

M. Jiménez.

