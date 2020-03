Tres cartas de los lectores

En las “Cartas de los lectores” del pasado 3 de marzo, U. M. da su opinión sobre la intervención del Esmad controlando a los encapuchados que han causado tanto daño a los bienes públicos y a personas, que según U. M. no deben enfrentarse por ser simplemente parte de protestas. Ojalá no haya mucha gente que piense igual a esa persona.

Parece que el timonel conductor de esta embarcación, que se ladea peligrosamente, no encuentra el derrotero para llevar a buen puerto a una nación que pide a gritos por un líder que no se vislumbra por lugar alguno, mientras la sangre sigue manando por los cuatro puntos cardinales de esta sufrida nación.

Con una palabrería que ya resulta insulsa y aburrida, miembros del Gobierno “dan a veces la cara” ante los medios de comunicación y las redes sociales, balbuceando términos que no conducen a nada, pero en cambio sí produciendo desconcierto y estupefacción en todos los que a diario tenemos que soportar a estos “personajes” que en realidad no producen paliativos para los grandes males de Colombia.