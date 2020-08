Un año sin Cecilia Caballero

Ya es un año sin doña Cecilia Caballero, gran colombiana que bien vale la pena recordar por sus decididos y tangibles aportes a nuestra sociedad, tan definitivos como acabar la discriminación de las personas que no llegaran al mundo cobijadas con la bendición sacerdotal. Infame. Millones de colombianos, y sobre todo colombianas, se lo agradecen, amén de los en su momento beneficiarios de la fundación Cecilia Caballero de López.

Tengo muy presentes los afiches de la campaña presidencial de su marido; por únicos será, pues no me acuerdo de haber visto, ni antes ni después de las campañas de Alfonso López Michelsen, a un candidato acompañado en estos por su cónyuge. ¿No es esta una fehaciente muestra de amor, unidad y solidaridad mutua, suficiente para conocer las calidades humanas de esta pareja? Doña Cecila con su siempre camisa roja y sonrisa en los labios mirando hacia arriba y acompañada en estas lides de ese representativo estribillo: “¿La Niña Ceci pa dónde va, con su sonrisa que a todos da? Va de la mano de la esperanza, que trae futuro, que trae la paz”, que se cantaba en las calles como cualquier otro vallenato; no dudo de que como lo fue Eleanor Roosevelt en los EE. UU., doña Cecilia Caballero merece ser recordada como la primera dama que dejó una huella imborrable en la historia de Colombia.

Enrique Uribe Botero.

Sobre EPM

En el caso hipotético de que dentro de un par de generaciones el alcalde Daniel Quintero logre ganar la demanda contra los intervinientes en la construcción de Hidroituango, surgen las siguientes preguntas:

1. ¿Los daños ocurridos ya están avaluados en $9,9 billones de pesos?

2. ¿El patrimonio de los demandados acaso suma $9,9 billones de pesos?

3. Si, como dice EPM, Hidroituango costará $14 billones de pesos incluido el siniestro, el costo final para EPM será de $4,1 billones, es decir, $5 billones menos de lo presupuestado. ¿No es esto un enriquecimiento sin justa causa?

4. ¿Se podría catalogar esta demanda como una demanda temeraria?

Rodrigo Jaramillo Correa.

¿Sexismo? Claro que sí

A ver, recapitulemos los ataques contra Kamala Harris, candidata vicepresidencial en EE.UU.: que es demasiado ambiciosa, demasiado agresiva, demasiado fuerte. Sexismo puro y duro.

Helena Benjumea.

