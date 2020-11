Sobre un editorial y la JEP (I)

No deja de ser paradójico que se trate por todos los medios disponibles de dar por terminada una labor encomiable y, además, fructífera para esclarecer los aberrantes casos del paramilitarismo, la guerrilla y el Estado con sus ejecuciones extrajudiciales.

Quienes debieran estar al frente de dicho objetivo son quienes más zancadillas extienden en su camino.

La justicia que buscan sus opositores es la ordinaria, todo porque la impunidad reina en su seno y a ello apuntan los opositores.

Apoyemos con decisión la JEP.

Francisco Montoya.

Sobre un editorial y la JEP (II)

Leí el editorial de El Espectador con el interés de encontrar elementos que me hagan cambiar mi opinión acerca de la JEP y no los pude encontrar. La verdad, ya es hora de que el país vea resultados concretos, que los logros de la JEP no se limiten a decir que han reconocido tantas víctimas o tienen tantos macrocasos abiertos. Advierto que no soy uribista y vote por el Sí en el plebiscito, pero me ha defraudado enormemente la gestión de la JEP, su tratamiento inequitativo con las víctimas del conflicto, su parcialidad en el triste espectáculo del caso Santrich y la descalificación a quienes hacen un llamado a que esa Jurisdicción muestre resultados concretos después de tres años de funcionamiento, insinuando que somos enemigos de la paz.

Hernán Restrepo.

Sobre los migrantes y la xenofobia

Soy venezolano, llevo viviendo unos seis años en Quito, Ecuador. Por alguna suerte de razón siempre leo El Espectador, quizá porque creo que responden a una línea bastante independiente e investigativa. No espera uno menos de un periódico con una trascendencia e historia tan profundas.

Leí su preciso editorial sobre las declaraciones de Claudia López y quiero agradecerles. El periodismo y sus tribunas están hechos para denunciar atropellos, pero también para desnudar falsas intervenciones como la infeliz declaración de la Sra. alcaldesa de Bogotá.

Como venezolano he tenido que oír miles de barbaridades sobre los migrantes, pero estas causan más indignación cuando vienen de una autoridad que por lógica debería estar llamada a la pacificación y a la inclusión.

Ratifico mi agradecimiento y deseo para El Espectador y todos los que lo hacen posible 100 años más de periodismo comprometido.

Douglas García.

