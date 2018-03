Tres hombres...tres mujeres...tres escenarios

Para continuar pensando y soñando con el deseo: me daría por bien servido, como colombiano de centro izquierda que soy, con cualquiera de las tres fórmulas que propongo a continuación.

A raíz de mi columna anterior en este diario: (Entre la realpolitik y pensar con el deseo: Carta abierta a De La Calle, Fajardo y Petro), algunos lectores me aconsejaron que siga fumando de lo mismo, que no me baje de mi hermosa bicicleta roja made in China (roja ¿liberal?¿maoísta?¿comunista?) y que no descuide mi arte de coreógrafo.

Siguiendo los consejos de unos y otros, me atrevo a sugerir estos tres repartos para la dramática puesta en escena que se avecina:

Escenario 1

-Humberto de la Calle: Presidente

-Clara Lopez: Vicepresidente

-Sergio Fajardo: Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

-Claudia Lopez: Ministra del Interior

-Gustavo Petro: Ministro de Medio Ambiente

- Angela María Robledo Ministra de Salud (¿Mental?-Psicóloga)

-Antanas Mockus: Alto Consejero Intelectual (Súper-Ministro de Cultura Ciudadana)

-Francisco de Roux: Alto Consejero Espiritual (Súper-Ministro de la Reconciliación)

Escenario 2

Sergio Fajardo: Presidente

Claudia Lopez: Vicepresidente

Humberto de la Calle: Ministro Plenipotenciario (y Benemérito) de la Paz

Clara Lopez: Ministra del Posconflicto

Gustavo Petro: Ministro de Medio Ambiente

Angela María Robledo - Ministra de Salud

Antanas Mockus: Alto Consejero Intelectual (Súper-Ministro de Cultura Ciudadana)

Francisco de Roux: Alto Consejero Espiritual (Súper-Ministro de la Reconciliación)

Escenario 3

Gustavo Petro: Presidente

Angela María Robledo: Vicepresidente

Humberto de La Calle: Ministro Plenipotenciario (y Benemérito) de la Paz.

Clara López: Ministra del Posconflicto

Sergio Fajardo: Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

Claudia López: Ministra del Interior

Antanas Mockus: Alto Consejero Intelectual - (Súper-Ministro de Cultura Ciudadana)

Francisco de Roux: Alto Consejero Espiritual (Súper-Ministro la Reconciliación)

Si me la fumé verde y alguno de estos tres escenarios se produce........después les cuento a los interesados dónde la venden.....

*****Adenda: Se dice que por ley no es posible que renuncien a sus candidaturas los que recibieron dinero del Estado para la consultas.

Alguna fórmula jurídica se podrá encontrar (¡en eso sí que somos creativos los colombianos!): la defensa de la Paz bien vale mucho más que los 40 mil milllones que costaron esas consultas.