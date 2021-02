Trump y Biden en una semana

Ha pasado tan solo una semana desde la posesión de Joe Biden, y Trump ya se ve algo lejano. Nos tenía acostumbrados a titulares diarios con alguna medida controversial, agravio a un opositor, o sencillamente cualquier locura que se le ocurriera. Sin duda esa era su estrategia, que todo el mundo supiera que estaba presente, como si la campaña política nunca acabara. Todo esto mientras podría perfectamente estar jugando golf en Palm Beach o en su edificio en Manhattan conduciendo algún negocio personal.

Trump nos deja un legado político muy complicado, pues llevó al extremo la polarización política y, con extremo, me refiero a niveles paranoicos. Nunca se habían oído tantas teorías conspirativas como se hace hoy en día, entre esas QAnon, la cual recomiendo leer porque podría servir perfectamente para una película de ciencia ficción, o teorías de grupos de ultra derecha que creen que los Demócratas de EE. UU. pertenecen a un sociedad inexistente llamada Antifa de supuestas tendencias socialistas, lo cual no puede ser más alejado de la realidad, dado que el Partido Demócrata a lo sumo es de derecha moderada.

Lo que ya es preocupante es cuando un hombre de la talla de Ray Dalio habla de la posibilidad de una guerra civil en EE. UU. tras la elección de Joe Biden. Tal vez es locura mía, pero no veo cómo una guerra civil se podría producir allá. ¿Republicanos y Demócratas armados hasta los dientes enfrentándose en los parqueaderos de Walmart? ¿Gente atacando los capitolios de gobierno estatales del opositor? ¿El Ejército americano fraccionándose y tomando bandos? Sencillamente no lo veo. Lo que es claro es que el mayor instigador de todo esto es Trump. Lo mismo podríamos decir sobre la toma del Capitolio de Washington D.C. por grupos simpatizantes de Trump luego de un rally a seis cuadras de los sucesos, pero esa es discusión para otro artículo.

¿Qué será de Trump ahora? Sin duda volverá a intentar retornar a la Casa Blanca, pero esta vez tratando lo que ha sido imposible hasta ahora, llegar como candidato independiente y crear su propio partido, todo esto desde su nuevo centro de comando Mar-a-Lago en Palm Beach. Es importante recalcar que esto solo sería posible si no se logra el impeachment que tiene pendiente en el Congreso, el cual parece no saldrá adelante dado que no hay ambiente político para continuar. Por otro lado, seriamente no descarto la posibilidad de que cree un reality llamado “Back To The White House”, donde Trump haga lo que sabe hacer mejor, titular mientras todo el mundo sigue paso a paso cómo intenta retornar a la Presidencia. A lo mejor esa es solo mi teoría paranoica, pero ¿quién no tiene su propia teoría?

Nos deja un legado muy convulsionado míster Trump. Sembró la pauta para que muchos otros políticos alrededor del mundo busquen popularidad a través de este discurso agresivo y egoísta, como si eso fuera algo patriótico. Para no ir tan lejos, podemos ver este comportamiento en gobernantes como Bolsonaro en Brasil. Pero a Trump lo acabó esta vez el mal manejo de la pandemia. De no ser así, no dudo que continuaría en el Salón Oval.

Pero el mundo sigue, y ahora tenemos a Joe Biden quien, aunque pasa casi desapercibido después de una personalidad como la de Trump, entró a trabajar inmediatamente firmando el mismo día 17 órdenes ejecutivas, junto con otro puñado más a la fecha, deshaciendo en su gran mayoría medidas polémicas tomadas por su predecesor, tales como el desistimiento de la construcción del muro en la frontera con México, retornar al Acuerdo de Paris y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, estructuró diez órdenes concernientes al cuidado de la salud en la pandemia, siendo la más interesante de estas la obligatoriedad del uso de tapa bocas por parte de funcionarios públicos en edificios federales. También cabe resaltar el esfuerzo por acabar con el Muslim-ban, el cual impedía la entrada de musulmanes de ciertas nacionalidades a EE. UU. En temas económicos, logró parar las sanciones de mora en créditos de vivienda y créditos de estudio hasta poder restablecer la normalidad. En cuanto a medio ambiente, impedir la construcción del oleoducto Keystone, lo cual representa un hito sin precedentes en EE. UU., debido a que esta industria es prácticamente intocable, pero aún así, Biden ha mostrado cumplir con su discurso de hacer grandes esfuerzos para la protección medio ambiental.

Sin duda Biden no la tiene fácil, le entregan un país supremamente convulsionado políticamente. Pero EE. UU. es un país bastante más organizado de lo que creemos y, con la victoria del Partido Demócrata en el estado de Georgia, Biden logró tener una importantísima mayoría en el Senado, junto con la mayoría que ya tenía en la Cámara de Representantes, lo cual le permitirá tener una transición más tranquila. Aún así, Biden ha demostrado a lo largo de su carrera legislativa que no tiene ningún problema en trabajar con los Republicanos para sacar adelante proyectos importantes para la nación.

En conclusión, no podemos obviar la coyuntura actual, EE. UU. y el mundo tienen retos inmensos para superar esta pandemia, tales como: vacunar literalmente a todo el mundo, reequilibrar los mercados mundiales para recuperar la economía, seguir conteniendo el brutal expansionismo económico chino y, en general, tratar de armonizar un mundo híperconectado que sufre para adaptarse. Desde mi perspectiva, este era un cambio que tenía que hacer EE. UU. para poder pensar a largo plazo sin zozobra.