Tu nombre me sabe a Lorca

Había música en la voz de Lorca. No es una idea extravagante, si se tiene en cuenta que Lorca era un músico congénito. Antes de la palabra, y mucho antes de la poesía, fue la música. Su madre decía que cantó antes de hablar. Cuentan que en una velada que se celebró en el hotel Castelar de Buenos Aires, en 1933, alguien lo desafió: “A que no sos capaz de imitar el acento porteño”. Lorca dejó que sus amigos se divirtieran un rato imitando su hablar andaluz. Luego se sentó al piano y cantó, en lunfardo y con acento porteño, los versos de un tango llamado El ciruja. Desde sus primeros años, Lorca se sintió seducido por dos principios fundamentales: ver y oír. Ver y oír los gestos, expresiones, canciones y conversaciones de las trabajadoras domésticas, con el mismo interés que le dedicaba a una obra de Víctor Hugo, o al sonido del agua en los aljibes de su natal Granada. Todos esos sonidos y modos de decir estaban integrados en su poesía, en su música y en su voz.

Se sabe que el suyo era un acento esencialmente andaluz, que hablaba como un granadino de ciudad, pero que a menudo utilizaba palabras coloquiales propias de la gente del campo. Al pronunciar la palabra “hierba”, Lorca decía “yerba”, y en algunos casos sustituía la “L” por la “R”, de manera que en vez de decir “delantal”, decía “delantar”. A veces abría las vocales y, como en las cartas que escribía para sus amigos más íntimos, usaba diminutivos: “Escríbeme enseguidita”, le decía a Salvador Dalí en 1925. Su hermano, el escritor Francisco García Lorca, mencionó que “tenía una voz de tono medio, más bien tirando a grave, y no muy timbrada”. Según el hispanista italiano Indro Montanelli, Lorca no era un hombre de gran belleza, pero tenía tres atributos destacables: “La mirada luminosa, la risa de niño y la voz”, que era grave y cálida, como la de un barítono, y vibrante, “como un acompañamiento de guitarra en sus poemas”. Mientras hablaba, Lorca gesticulaba con las manos. El periodista Ramón Gómez de la Serna recordaba que, en cuanto salían de su boca, convertía las palabras en una materia viva y maleable, de variadas formas y sonidos.

Ya no queda nadie que recuerde cómo era la voz de Federico García Lorca. El filólogo Tomás Navarro trató de grabarlo en Madrid. Acordaron un encuentro para que su voz quedara registrada en la colección del Archivo de la Palabra. Concretaron un día y una hora, pero el poeta no acudió a la cita por una causa superior a todas sus fuerzas: se quedó dormido.

