Un archipiélago llamado Patricia

Coda. Esta columna me ha enseñado a mirar la vida y los asuntos públicos durante cinco años. Ha sido un ejercicio de aprendizaje permanente en la escritura y el pensamiento. Agradezco a Fidel Cano y a El Espectador por este espacio que he tenido cada jueves y que dejo en pausa para atender la tarea como secretario de Educación en mi natal Cúcuta.

Quizá por eso soñaba con fundar nuevas bibliotecas en caminos veredales y barrios populares, pues creía que éstas no eran espacios para acumular conocimiento, sino lugares en los que se profundizaba la democracia. Para Patricia, las bibliotecas eran el corazón de una comunidad: allí podía caber el mundo, al tiempo que servían para que las personas se pensaran como sujetos políticos. Para ella, la lectura era un derecho y no un privilegio.

Patricia Vélez amó los libros o, mejor aún, amó lo que los libros podían hacer por las personas. Siempre andaba diagnosticando autores que cabían perfectamente en el alma de quienes la rodeaban; de repente sonreía y lanzaba su veredicto: “Lea a Murakami”, me dijo un día que me vio distraído por los alrededores de la biblioteca.